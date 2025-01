Sanremo - "Un Villaggio da Gustare”: un viaggio fra le cucine regionali italiane dal 1° febbraio

Il Ristorante del Villaggio dei Fiori presenta una nuova edizione della rassegna gastronomica “Un villaggio da gustare”. Come tradizione, la proposta gastronomica si intreccia con narrazione. Infatti durante le serate a tema, i deliziosi piatti preparati dagli chef Flavio Ottonello e Sergio Sartor saranno accompagnati dai racconti del giornalista enogastronomo Claudio Porchia. Grazie alla sua esperienza, saranno svelati i segreti e la storia dei prodotti utilizzati e delle varie preparazioni, rendendo ogni serata un'esperienza culinaria completa sotto ogni punto di vista.

Dal 1° febbraio, il ristorante ospiterà quattro serate, ognuna delle quali rappresenta un vero e proprio viaggio attraverso le cucine regionali dell'Italia, offrendo un'opportunità unica per uscire, esplorare l'incantevole oasi verde del villaggio e sentirsi come ospiti d'onore. L'atmosfera calorosa e conviviale del ristorante renderà ogni serata un'occasione speciale per condividere momenti indimenticabili con amici e familiari.

Ecco il programma dettagliato delle serate:

Sabato 1° febbraio: Bagna Cauda

Per inaugurare questa rassegna, la prima serata sarà dedicata a un piatto iconico della tradizione piemontese: la Bagna Cauda, che viene inserita nel week end dedicato al “Bagna Cauda Day”. Dopo il grande successo delle precedenti serate, gli chef Flavio Ottonello e Sergio Sartor ripropongono questo piatto tipico servito con una selezione di verdure di stagione, sia crude che cotte. La Bagna Cauda, una deliziosa crema a base di aglio, olio d’oliva e acciughe, verrà presentata nei caratteristici fujot di terracotta, rendendo l’esperienza ancora più autentica. I vini rossi, tra cui l’immancabile Barbera, non mancheranno di esaltare il sapore del piatto, arricchendo questa serata invernale che va ben oltre la semplice cena: è un rito da condividere in compagnia.

Il costo della cena, che prevede un antipasto monferrino, la bagna cauda con verdure cotte e crude ed il Bonet come dessert è fissato in 35 euro a persona, vini inclusi.

Sabato 22 febbraio: Levante Ligure

La seconda serata sarà un'affascinante immersione nei sapori tipici del Levante Ligure. I commensali saranno deliziati da un menu che include: Muscoli ripieni alla Spezzina, preparati con sapienti tocchi di erbe aromatiche e spezie locali. Testaroli realizzati con farina di castagne e conditi con un pesto fresco preparato dallo chef, un trionfo di sapori liguri. Zimino di seppia servito con un crostone di pane nero, che unisce la freschezza del mare alla rusticità del pane tradizionale ligure. Dessert finale: la Torta Sacripantina, un dolce tipico caratterizzato dalla sua struttura soffice e dai sapori avvolgenti.

Il costo della cena per questa serata è di 35 euro a persona, vini esclusi

Sabato 22 marzo: i sapori dell’Umbria

Il viaggio tra i sapori delle cucine regionali italiane prosegue con una serata dedicata alla gastronomia umbra. I piatti previsti includono: Crostone di pane con rustico di Fegatini, un antipasto ricco e saporito che rappresenta perfettamente la tradizione culinaria umbra; Umbricelli con ragù di oca e tartufo, un primo piatto che unisce la pasta artigianale a un condimento ricco e profumato, perfetto per esaltare i prodotti locali; Nana (anatra) in umido con pomodoro e baffo, un secondo piatto che racconta la storia dei sapori genuini dell’Umbria e la Rocciata, un dolce a base di pasta sfoglia ripiena di mele e noci, che regalerà un dolce e appagante finale alla serata.

Il costo della cena per questa serata è di 35 euro a persona, vini esclusi

Venerdì 18 aprile: La Valcamonica in tavola

Un affascinante viaggio gastronomico alla scoperta di una cucina che affonda le radici nella tradizione montana. Qui, ogni piatto racconta una storia, unendo l'autenticità degli ingredienti locali a preparazioni secolari che celebrano la cultura di questa valle straordinaria. Tra le delizie culinarie che si potranno degustare, i "casoncelli" occupano un posto d'onore, senza dimenticare le gustose carni di selvaggina o l'eccellenza dei formaggi locali, che variano da morbidi a stagionati e rappresentano un vero e proprio tesoro della tradizione casearia montana e per finire i dolci tipici, tra cui spicca la Spungada.

Il costo della cena per questa serata è di 35 euro a persona, vini esclusi

Ricordiamo che il ristorante è aperto a tutti e non soltanto agli ospiti della struttura turistica

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 380 8686215

Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo, 3 - 18038 Sanremo mail. info@villaggiodeifiori.it; sito: www.villaggiodeifiori.it