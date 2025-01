Sanremo: la Municipale festeggia San Sebastiano, nel 2024 sono stati 650 gli incidenti rilevati dei quali quattro mortali (Foto e Video)

Migliaia di interventi, in moltissimi settori della Polizia Amministrativa e una costante presenza sul territorio per la viabilità e, purtroppo, anche gli incidenti. E’ il lavoro della Municipale di Sanremo che oggi, di fronte al nuovo comandante e ad un nuovo sindaco, ha presentato il bilancio del 2024.

Fulvio Asconio è infatti diventato comandante della Municipale matuziana dopo Claudio Frattarola, andato in pensione da alcuni mesi. Alessandro Mager è stato eletto primo cittadino nel giugno scorso. Per loro, anche se Asconio è stato vice Comandante per tanti anni, una vera e propria ‘prima’ per la festa do San Sebastiano, di fronte alle massime autorità civili e militari della provincia ma anche alla presenza dei colleghi delle città di Mentone e Nizza.

Non è passato inosservato anche il Procuratore, Alberto Lari che, dopo la sua presenza a Ventimiglia e soprattutto l’assenza da Imperia, ha creato non poche polemiche in riguardo al suo rapporto con il Sindaco e presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola. Con il Procuratore c’erano anche il Prefetto Valerio Massimo Romeo e il Questore Andrea Lo Iacono.

Una cerimonia che è iniziata alla chiesa dei Cappuccini, dove è stata celebrata la Messa dal Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta. Nel corso dell’appuntamento, terminato con un momento conviviale al Roof del Casinò, il Comandante Asconio ha sciorinato i ‘numeri’ dell’anno da poco terminato, evidenziando insieme al Sindaco Mager i prossimi pressanti impegni della Municipale, a cominciare dal Festival della Canzone.

Sono stati 2.282 gli interventi su richiesta telefonica alla centrale operativa e, di questi sono stati 701 quelli per reclami ed esposti tramite Urp, 129 per servizi di polizia stradale per le manifestazioni, 766 in presidio del territorio su disposizione della Questura e 650 segnalazioni ad altri uffici per diversi inconvenienti.

Sono stati 650 gli incidenti stradali rilevati, dei quali 334 con ferito, 4 con esito mortale e 27 con esito lesioni gravi o gravissime. Sono stati 40.480 le violazioni al codice della strada, delle quali 2.997 rimozioni-blocchi veicoli in divieto, 59 i veicoli sequestrati, 32 quelli sottoposti a fermo amministrativo, 10.417 punti decurtati sulle patenti, 18 per guida in stato di ebbrezza, 3 sotto l'effetto di droghe, 558 per omessa copertura assicurativa, 41 per guida senza. Sono state 183 le sanzioni e rimozioni delle aree riservate agli invalidi, 2.266 gli autovelox, 1.138 per omessa revisione, 16 per omissione di soccorso, 42 per omessa precedenza ai pedoni, 39 per uso irregolare di apparecchi telefonici.

In totale l’incasso proveniente dalle violazioni al codice della strada è stato 3.208.662,05 euro.

Per quanto riguarda il settore di Polizia Giudiziaria e sicurezza urbana, sono state 107 le segnalazioni di reato, 62 le persone denunciate a piede libero, 3 gli arresti in flagranza di reato, 17 i sequestri penali di prodotti con marchio contraffatto (per un totale di 1.949 prodotti), 18 i sequestri amministrativi per commercio in assenza di titolo (per un totale di 764 prodotti), 17 i sequestri di droga e 13 le segnalazioni amministrative alla Prefettura. Sono stati 7 i veicoli oggetto di furto riconsegnati, 10 i Tso, 64 gli allontanamenti Daspo Urbano.

Il comandante ha ricordato anche la presenza di 373 telecamere per la videosorveglianza cittadina e 14 i varchi per lettura targhe, sottolineando che a breve verranno attivate le nuove telecamere in corso Garibaldi.

Per il commercio e l’Annonario sono stati 502 i controlli nei pubblici esercizi e attività commerciali, 43 le sanzioni amministrative a seguito di irregolarità riscontrate, 472 i servizi mercati su area pubblica.

In edilizia e tutela dell’ambiente sono state 51 le denunce per violazioni, 116 le rimozioni di veicoli e rottami abbandonati, 835 per abbandono di rifiuti, 116 per abbandoni di veicoli, 18 per violazioni al regolamento dei de hors e 3 violazioni in ambito di demanio marittimo.

Sono state 22 le allerta di protezione civile, con quattro ordinanze e quattro aperture del Coc.

La Polizia Municipale ha eseguito ed emesso 102 ordinanze stradali per viabilità temporanea, 552 notifiche, accertamenti per tribunale, Prefettura, D.T.T., 840 procedure di accesso agli atti, 47 certificazioni di idoneità per gli alloggi, 364 oggetti o documenti smarriti restituiti, 365 rilasci di contrassegni per invalidi, 181 ricorsi a verbali al codice della strada e 74 ad altri verbali amministrativi. Infine sono stati 490 gli accertamenti per richieste di residenza.