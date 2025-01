Sanremo: mancanza di parcheggi nei pressi del Pronto Soccorso, la segnalazione di una cittadina

"Egregio direttore, tramite la sua rubrica vorrei sensibilizzare l'amministrazione comunale su un problema che, purtroppo, può essere capitato a tutti.



Arrivi di corsa al pronto soccorso con la tua macchina, per non togliere la possibilità di un'ambulanza a chi magari non ha altro modo per raggiungere il nosocomio, lasci l'ammalata anziana che, da sola, non si sa gestire perché devi trovare parcheggio.

È qui inizia l'odissea: i pochi posti di fronte al pronto soccorso sempre impegnati; il parcheggio a pagamento completo con 4 auto in attesa e, presa dalla disperazione e con una certa fretta per raggiungere l'anziana mamma, abbandoni l'auto alla 'bella e meglio', col rischio di trovarla ammaccata, sanzionata o addirittura rimossa ma, in quel frangente il mio unico pensiero era la salute di una mamma anziana.

Questo mio racconto vuole essere uno speranzoso invito affinché, nelle varie opere per rendere più vivibile la nostra bella città, in attesa del tanto decantato ospedale unico, a palazzo Bellevue cerchino una soluzione per questo annoso problema.



Antonella Cabrini".