Tariffe idriche: Lombardi “Funzioni attribuite alle province, la Regione può solo monitorare situazione”

“Per legge tutte le funzioni in materia di servizio idrico integrato sono attribuite alle Province e quindi, nel caso di specie, all’Ato Ovest alla Provincia di Imperia. La Regione sta monitorando la situazione ed ha provveduto ad inviare richiesta di riscontro all’Ente di Governo dell’Ato stesso ed al gestore unico del servizio idrico integrato Rivieracqua, soggetti interessati dall’esposto, il cui esito potrà essere portato all’evidenza del consigliere Giordano".

E' intervenuto così l'assessore regionale al Ciclo delle Acque Luca Lombardi in risposta al consigliere del Movimento Cinque Stelle Stefano Giordano. "Ribadisco pertanto - termina - ciò che ho detto stamattina in aula in maniera piuttosto chiara e non certo contraddittoria dato che ho espressamente citato una legge regionale del 2014”.