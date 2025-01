Stop all’esenzione del bollo per le auto ibride in Liguria, la Regione “Vendite aumentate del milleseicento per cento, non avevamo mai detto che sarebbe stata perenne”

Poco importa che siano le più vendute in città : con l’inizio del 2025, Regione Liguria ha messo la parola ‘fine’ all’esenzione del bollo per le auto ibride . Una scelta che, inevitabilmente, non è andata giù ai tanti liguri che negli ultimi anni hanno optato per l’auto ibrida anche grazie a un’esenzione significativa e adottata anche da molte altre regioni in Italia.

Un passo indietro che ora si sposta anche nel campo della politica con l’interrogazione portata in aula dal gruppo regionale del Partito Democratico con l’intenzione di chiedere spiegazioni in merito allo stop all’esenzione.

L’assessore regionale all’Ambiente, Giacomo Giampedrone, ha parlato di “una misura durata quasi nove anni e che è una tantum, come in tutte le Regioni, e che non ha trovato conferma nel bilancio di previsione 2024 approvato dalla giunta precedente”.

“La misura è stata introdotta per la prima volta nel 2016 con l’obiettivo di stimolare il rinnovo di un parco auto che vedeva solo 550 ibride in Liguria, a oggi sono 15.487 - ha aggiunto Giampedrone - il mercato si è ampliato e i numeri parlano chiaro, c’è stato un aumento del 1.600%. La misura ha avuto efficacia, non sarà stato l’unico elemento ma è stato importante”.

Giampedrone ha poi parlato di una “perdita di gettito pari a circa quattro milioni di euro” e anche di una richiesta in costante diminuzione.

“Non abbiamo mai detto che l’esenzione sarebbe stata perenne, non lo è mai stata per nessuna Regione” ha concluso Giampedrone.