Ventimiglia: iscrizioni aperte per il diploma quadriennale in Servizi Commerciali e Community Web all’Istituto Fermi Polo Montale

L'Istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia ha ottenuto l’autorizzazione Ministeriale per il percorso di diploma quadriennale in Servizi Commerciali e Community Web, pensato per preparare gli studenti alle professioni del futuro in ambito tecnologico e digitale.

Il programma si distingue per una didattica laboratoriale, che permette agli studenti di acquisire competenze pratiche e di operare direttamente in laboratori di Informatica all'avanguardia. Questo approccio formativo consente agli studenti di apprendere le tecnologie più moderne e di applicarle in contesti reali. Inoltre, viene offerto un laboratorio di espressioni grafiche artistiche, che sviluppa le capacità creative degli studenti, particolarmente importante per la professione di Digital Media Specialist.

Una volta conseguito il diploma, gli studenti possono proseguire il loro percorso formativo nell'area tecnologica dell'informazione, della comunicazione e dei dati, ampliando ulteriormente le proprie competenze nel campo digitale.

Un altro aspetto rilevante è la forte orientamento al mondo del lavoro: gli studenti che completano il percorso hanno ottime possibilità di accesso a opportunità lavorative, con la possibilità di intraprendere la carriera di Tecnico superiore Digital Media Specialist, una figura sempre più richiesta nel panorama tecnologico e multimediale.

Il diploma quadriennale in Servizi Commerciali e Community Web dell'Istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia offre diverse possibilità di sbocchi universitari, in particolare nell'ambito delle scienze della comunicazione, delle tecnologie digitali, e dei media. Dopo il conseguimento del diploma, gli studenti possono scegliere di continuare gli studi universitari in corsi di laurea che approfondiscono le competenze acquisite durante il percorso formativo. Alcuni sbocchi universitari rilevanti sono:

1 - ITS-ICT Accademia Digitale Percorso Biennale qualifica europea di 5° livello

2 - Scienze della Comunicazione:

- Laurea triennale in Scienze della Comunicazione o Comunicazione Digitale. Questi corsi sono ideali per chi desidera approfondire aspetti teorici e pratici della comunicazione, dei media, e delle strategie digitali.

3 - Ingegneria Informatica:

- Laurea triennale in Ingegneria Informatica o Ingegneria delle Telecomunicazioni. Questi percorsi sono indicati per gli studenti che vogliono focalizzarsi maggiormente sulle tecnologie informatiche, programmazione e sviluppo di software.

4 - Design e Grafica Digitale:

- Laurea triennale in Design della Comunicazione o Grafica e Design Digitale, adatta a chi è interessato a sviluppare ulteriormente le proprie competenze nel campo della grafica, del branding, e della progettazione visiva per il web e i media digitali.



5 - Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC):

- Laurea triennale in Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione o in Media Digitali. Questi corsi sono orientati alla gestione, produzione e distribuzione dei contenuti digitali e multimediali.



6 - Marketing Digitale e Management:

- Laurea triennale in Marketing Digitale o Management delle Imprese Digitali, che si concentra sullo sviluppo delle competenze nel campo del marketing, e-commerce, e strategie di business online.

7 - Psicologia della Comunicazione:

- Laurea triennale in Psicologia della Comunicazione o Psicologia Sociale e delle Organizzazioni, per chi è interessato a comprendere gli aspetti psicologici legati ai media digitali, alla comunicazione online e alle dinamiche sociali nei contesti digitali.

Questi percorsi universitari offrono opportunità di approfondimento e di specializzazione, che possono aprire la porta a molteplici carriere nel settore della tecnologia, della comunicazione e dei media, particolarmente in un mondo che diventa sempre più digitalizzato.