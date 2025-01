Sanremo, spuntano i primi box in piazza Colombo e Borea d'Olmo: proseguono i lavori per il Festival (Foto)

Sanremo si prepara ad accogliere la 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana, con i lavori in corso nelle due piazze principali del centro cittadino, piazza Colombo e piazza Borea d'Olmo, che procedono a ritmo serrato, come dimostrano i primi box installati nelle scorse ore. Questi spazi, dopo il Teatro Ariston, rappresenteranno i principali luoghi di svolgimento delle attività legate alla kermesse.

Piazza Colombo è ormai completamente chiusa al traffico, inclusa l’area del solettone, e sono stati rimossi tutti i dehors presenti. In questa fase, operai e tecnici di Rai Pubblicità stanno scaricando il materiale necessario per l’allestimento del grande palco e delle infrastrutture che ospiteranno gli addetti ai lavori e gli eventi collaterali. Come specificato dall'ordinanza comunale emessa lunedì scorso, la piazza è accessibile esclusivamente ai pedoni, che possono transitare sul marciapiede lato monte. Il resto dell’area è off-limits e, nelle prossime settimane, prenderà forma il cuore pulsante del Festival 'diffuso' che coinvolgerà tutta la città.

Un intervento tecnico rilevante riguarda il parcheggio sotterraneo del deposito Riviera Trasporti, situato proprio sotto il solettone di piazza Colombo. Per garantire la stabilità e la sicurezza delle strutture che saranno montate sopra, è prevista l’installazione di una serie di puntelli. Questi lavori inizieranno non appena saranno rimossi i mezzi attualmente parcheggiati nell'area.

Anche piazza Borea d'Olmo sarà oggetto di trasformazioni per accogliere le attività connesse al Festival. Con queste operazioni, Sanremo si prepara ad accogliere artisti, tecnici, giornalisti e fan in un evento che ogni anno rappresenta un’occasione unica per la città, portandola al centro dell’attenzione nazionale e internazionale.