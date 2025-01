"Non tutti gli angeli hanno le ali", due appuntamenti a Ventimiglia per la Giornata della Memoria (Foto e video)

Ventimiglia propone due appuntamenti in occasione della Giornata della Memoria. Nel teatro comunale il 27 gennaio andrà, infatti, in scena un evento commemorativo organizzato dal Comune in collaborazione con l’Istituto Comprensivo N. 1 Biancheri.

Al mattino è prevista una cerimonia, alle 11, dedicata agli studenti, mentre, alle 21, è in programma una sessione serale rivolta alla cittadinanza e alle famiglie. Entrambi i momenti vedranno la partecipazione della dirigente scolastica, Amalia Catena Fresta, e saranno introdotti dai saluti ufficiali dell’Amministrazione comunale. Il professor Pierfrancesco Musacchio, vicepreside dell’istituto, modererà gli interventi.

Due rappresentazioni drammatizzate intratterranno gli studenti. "L’evento, preparato dagli insegnanti Mara Anglesio, Renato Cipriani, Elena Pozzi e Giuseppe Sciovè, nasce dall’impegno condiviso di docenti e studenti coinvolti nel laboratorio didattico 'Binario 21', che ogni settimana approfondisce la storia della Shoah attraverso film, analisi e dialoghi. Questo percorso include anche una visita annuale al Memoriale della Shoah di Milano, luogo simbolico collocato presso il Binario 21 della stazione centrale, da cui partirono i convogli che deportavano i prigionieri verso i campi di concentramento" - fa sapere l’Istituto Comprensivo N. 1 Biancheri - "Durante la commemorazione, gli studenti proporranno due rappresentazioni drammatizzate: 'I bambini del Dott. Korczak', una toccante narrazione sui piccoli ospiti dell’orfanotrofio di Varsavia, e 'I bambini di Creppo', che racconta la storia di due giovani tedeschi rifugiatisi nella Valle Argentina per sfuggire alla persecuzione nazista".

Alla sera verranno proiettati due video. "La serata sarà arricchita dalla proiezione di due video: il primo, 'Un cartoon per la memoria', raccoglie i disegni realizzati dagli studenti durante il laboratorio artistico coordinato dalla professoressa Sarah Paolucci; il secondo, 'Non tutti gli angeli hanno le ali', è un cortometraggio che ripercorre le vicende di sette 'giusti' che hanno salvato vite umane durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo progetto è stato realizzato dagli insegnanti con il supporto attivo degli studenti e delle loro famiglie. Le riprese hanno valorizzato alcuni luoghi storici di Ventimiglia e dintorni, tra cui Ventimiglia Alta, Camporosso, S. Agostino, il Museo Archeologico G. Rossi e la scuola di Santa Marta, che hanno fatto da cornice alle ricostruzioni storiche" - svela l'Istituto Comprensivo N. 1 Biancheri - "Un ruolo centrale nell’evento sarà svolto dalla musica. Gli studenti del Liceo Musicale G.D. Cassini di Sanremo, guidati dai professori Michele Maccarini e Yevheniya Lysohor, hanno composto la colonna sonora del cortometraggio. La professoressa Lysohor si esibirà inoltre dal vivo, accompagnata dal giovane violinista Eliseo Maceli, proponendo una toccante interpretazione di 'Avinu Malkeinu'. Questo evento vuole essere un momento di riflessione collettiva e un omaggio alle storie di coraggio e speranza che hanno illuminato uno dei periodi più bui della storia".