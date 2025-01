Deportazioni in provincia di Imperia, incontro a Ventimiglia (Foto)

Si parlerà delle deportazioni in provincia di Imperia in un incontro dal titolo "E poi vennero a prendere..." in programma giovedì 30 gennaio alle 16 nel centro polivalente Sant'Agostino a Ventimiglia.

Paolo Veziano, storico e scrittore, dialogherà con lo scrittore Diego Marangon. Sono, inoltre, previsti interventi da parte delle associazioni aderenti. Coordinerà l'evento Giuseppe Famà.

L'incontro, organizzato da diverse associazioni del territorio, verrà proposto in occasione del Giorno della Memoria. "La cittadinanza è invitata" - dicono gli organizzatori.