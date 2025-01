Cna Imperia: al via il corso di formazione sulla sicurezza

Non c’è lavoro senza sicurezza. Non è solo uno slogan, ma un valore irrinunciabile per CNA Imperia, che continua a impegnarsi con iniziative concrete per diffondere la cultura della prevenzione e della tutela della salute sui luoghi di lavoro.

Un nuovo corso di formazione a Sanremo



A partire dal 18 febbraio, presso la sede CNA di Sanremo in via Bartolomeo Asquasciati 12, si terrà un corso di formazione per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08, dedicato ai lavoratori delle imprese associate.

Il corso, che si svolgerà ogni martedì dalle ore 14:30 alle 18:30, è aperto a tutti i lavoratori delle attività commerciali e artigianali del territorio. Si tratta di un’opportunità importante per i datori di lavoro che desiderano rispettare gli obblighi normativi offrendo ai propri dipendenti una formazione di qualità, senza la necessità di doversi spostare lontano.

Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti

Il numero di partecipanti è limitato. Per iscrivere i propri dipendenti, è necessario inviare una mail di preiscrizione all’indirizzo rossetto@im.cna.it, specificando i dati della ditta, il nome, il cognome, il codice fiscale e la mansione del lavoratore o dei lavoratori che parteciperanno al corso.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0184 500309 o scrivere a rossetto@im.cna.it

La campagna “La sicurezza viene prima”

Il corso rientra nella più ampia iniziativa di CNA Imperia che, attraverso la campagna informativa “La sicurezza viene prima”, intende sensibilizzare imprese e lavoratori sull’importanza della prevenzione e della qualificazione.

Il direttore di CNA Imperia, Luciano Vazzano, sottolinea: “Sulla sicurezza non si deve mai abbassare la guardia. Non basta rispettare le regole, serve affermare una cultura del rischio che coinvolga tutti: imprenditori, lavoratori, istituzioni e cittadini. La sicurezza è un investimento che migliora la competitività delle imprese e tutela la salute di chi lavora.”

CNA Imperia, da sempre in prima linea per supportare le imprese del territorio, si impegna a promuovere una reale applicazione degli obblighi normativi, con l’obiettivo di sburocratizzare il quadro legislativo senza comprometterne l’efficacia. Solo così è possibile creare un contesto favorevole alla crescita delle imprese e alla tutela dei lavoratori.

Un impegno comune per un obiettivo condiviso

La campagna informativa “La sicurezza viene prima” mira a diffondere consapevolezza e sensibilità su questi temi, con l’ambizione di rendere ogni luogo di lavoro non solo conforme alle normative, ma anche sicuro, responsabile e sostenibile.

Per CNA Imperia, ogni lavoratore è parte di una grande famiglia: la propria. E per questo, deve essere posto nelle migliori condizioni possibili per svolgere la propria attività in piena sicurezza.