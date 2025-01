Bordighera, apre la sperimentazione del liceo scientifico scienze applicate (osa) con la curvatura robotica, informatica e realta’ aumentata

A Bordighera, nel plesso Montale dell’ISISS Fermi-Polo-Montale, per l’indirizzo Liceo delle scienze applicate dall’anno scolastico 2025/2026 ci sarà la possibilità di iscriversi alla sperimentale curvatura robotica, informatica e realtà aumentata. Nel Liceo Scientifico OSA già si affronta l’informatica, ma con questa nuova curvatura innovativa sarà possibile per i nostri studenti acquisire ulteriori competenze digitali grazie alla prof.ssa Anita G. Granili, docente altamente specializzata, e alle attrezzature all’avanguardia a disposizione dell’Istituto. Per consentire la realizzazione di questo ambizioso e innovativo progetto il monte orario è stato ampliato con ulteriori spazi orari di informatica al triennio e un potenziamento al biennio delle materie scientifiche, propedeutiche all’informatica stessa, oltre ai due spazi settimanali già previsti per l’OSA nel quinquennio di studi. Si tratta di una curvatura del Liceo delle Scienze applicate resa possibile con il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. L’integrazione dello studio della Scienza dei dati, della robotica, della realtà aumentata e quindi dell’Intelligenza artificiale all’interno di un percorso liceale consentirà agli studenti di acquisire conoscenze di base significative in una scienza in rapida e continua espansione, che può riservare ottimi sbocchi professionali oltre che un orientamento facilitato negli studi universitari del settore.

Sarà dato grande impulso all’implementazione delle competenze logico matematiche, alla capacità di analisi e astrazione, alla capacità di risolvere i problemi e alla creatività, in una relazione di interdisciplinarietà e reciproco arricchimento con le altre discipline non solo scientifiche ma anche umanistiche”.

Interessante osservare che secondo l'analisi condotta dalla PWC (un network con oltre 364.000 professionisti in tutto il mondo, di cui oltre 8.000 in Italia, impegnati a garantire qualità nei servizi di revisione, di consulenza strategica, legale e fiscale alle imprese), l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale porterà ad un aumento del 14% del PIL globale nel 2030. La nostra scuola, quindi, con questa curvatura si pone come ponte tra la scuola e il mondo del lavoro, permettendo agli studenti di prendere contatto con una realtà produttiva, scientifica, sociale, artistica e culturale in rapida trasformazione, esplorandone le opportunità, le innovazioni, ma soprattutto modificando il tradizionale rapporto tra il conoscere, il fare e lo sperimentare. L’intelligenza artificiale sta significativamente rivoluzionando il mondo e noi vogliamo preparare i nostri studenti a questa nuova realtà.