Sanremo: riunione di lavoro per il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale

Nuovo incontro, questa mattina in Comune a Sanremo, per il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale che comprende un territorio italo-francese di 1.500 Km quadrati con una popolazione di 200.000 abitanti. Una riunione di lavoro, alla presenza dei Comuni dell’estremo ponente ligure e del Carf, propedeutica all’avvio dell’iter autorizzativo di costituzione finale.

Si tratta di un progetto significativo per tutto il bacino transfrontaliero, dalla costa all’entroterra, che permetterà di rafforzare le identità territoriali e realizzare una progettazione europea per reperire risorse da utilizzare in una dinamica di governance integrata ed efficace che coinvolga tutti gli attori.

“Una nuova idea in grado di analizzare i bisogni e le aspettative del territorio, superando gli ostacoli giuridici con specifici strumenti operativi, capaci di attuare efficaci politiche pubbliche transfrontaliere che permettano, tra l’altro, di accedere ai fondi europei, favorendo quindi ulteriormente nuove e differenti possibilità di crescita per il territorio” dichiara il sindaco Alessandro Mager.

Le progettualità future potranno essere legate al recupero e alla valorizzazione dei paesaggi naturali e culturali, al bilinguismo, alla mobilità sostenibile, all’educazione e alla sensibilizzazione ambientale, nonché al turismo sostenibile.

A coordinare la riunione, insieme al sindaco di Sanremo Alessandro Mager e di Mentone Yves Juhel, era presente l’assessore ai fondi europei Lucia Artusi.