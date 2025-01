Ripristino muretti a secco, vicepresidente Regione Liguria Alessandro Piana: "Al via domani il bando da 7,8 milioni di euro"

Parte domani, martedì 21 gennaio 2025, alle ore 10, il bando per il ripristino dei muretti a secco, finanziato con 7,8 milioni di euro grazie alla delibera della Giunta regionale n. 989 del 19 dicembre 2024, su proposta del vice presidente della Liguria con delega all’Agricoltura, Alessandro Piana.

“I muretti a secco sono essenziali per il mantenimento dell’equilibrio idrogeologico e per la sostenibilità agricola - dice Alessandro Piana -. Questo intervento, tanto atteso dai territori, rappresenta una risposta concreta alle esigenze di manutenzione del paesaggio rurale e di salvaguardia dell’ambiente, confermando il nostro impegno a sostegno delle comunità locali”.

Il bando, che rientra nella sottomisura 4.4 del PSR Liguria, 'Supporto agli investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali', è destinato a supportare i proprietari e i conduttori di terreni agricoli nella salvaguardia di un elemento caratteristico del paesaggio ligure.

“I muretti a secco rappresentano un patrimonio unico in Liguria, non solo dal punto di vista paesaggistico, ma anche per la loro funzione strategica nella tutela dei terreni agricoli, nel contrasto all’erosione e nella salvaguardia della biodiversità - prosegue Alessandro Piana - e questa misura offre un’importante opportunità per valorizzare e preservare le nostre tradizioni, dando un sostegno concreto agli agricoltori che ogni giorno lavorano per mantenere viva la nostra terra”.

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12 del 20 febbraio 2025 in modalità a sportello, seguendo l’ordine cronologico di presentazione.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: agriligurianet.it.