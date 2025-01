Sanremo: ieri a Villa Nobel l'incontro con Paola Ravani per la rassegna letteraria ‘Sa(n)remo Lettori Junior’

Nella splendida cornice di Villa Nobel, si è tenuto un incontro imperdibile nell'ambito della rassegna letteraria ‘Sa(n)remo Lettori Junior’. Ospite d'onore è stata la scrittrice Paola Ravani, autrice del libro 'Il bambino dall'occhio blu' (ed. Einaudi). Questo evento ha rappresentato un'opportunità unica per dialogare con un'autrice che sa toccare il cuore dei più giovani e stimolare la loro curiosità per la lettura. L'incontro è stato magistralmente moderato da Loredana Pippione, che ha saputo guidare la conversazione con grande maestria. Insieme a Francesca Rotta Gentile, hanno creato un ambiente stimolante e accogliente, permettendo al pubblico di immergersi nel mondo della letteratura per l'infanzia.

Durante l'incontro, Paola Ravani ha condiviso preziosi consigli su quali libri proporre ai più piccoli, sottolineando l'importanza di letture classiche come *Pinocchio*, che, secondo la scrittrice, deve essere apprezzato anche dagli adulti. Le sue parole hanno risuonato con forza, ricordando a tutti l'importanza della lettura come strumento di crescita e immaginazione. Il duo musicale Breakboxesacoustic ha arricchito l'evento con intermezzi di alta qualità, rendendo l'atmosfera ancora più vivace e coinvolgente.

Loredana Pippione ha organizzato l'interessante rassegna mentre Paola Ravani ha ispirato tanti giovani lettori. "Eventi come questo - dicono gli organizzatori - dimostrano quanto possa essere potente la letteratura nel creare connessioni e aprire mondi nuovi. Villa Nobel si è confermata ancora una volta un luogo di cultura e incontro, capace di attrarre talenti e appassionati di lettura".