Festival di Sanremo 2025: Damiano David dei Maneskin sarà il super ospite della seconda serata

Prende sempre più forma la 75a edizione del Festival di Sanremo, che andrà in scena dall’11 al 15 febbraio. Dopo gli annunci dei co-conduttori e quello di ieri sera relativo a Jovanotti, super ospite della prima serata, ecco il secondo nome prodotto da Carlo Conti.

Sarà infatti Damiano David, il front man dei Maneskin, l’ospite d’onore del mercoledì, in occasione della seconda serata. Conti lo ha confermato durante gli ascolti delle canzoni per gli addetti ai lavori. Dovrebbero invece arrivare nel prossimo fine settimana i primi cantanti per le prove che anticipano la kermesse canora.