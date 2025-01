Taggia, Maurizio Liberto debutta a "Uomini e Donne" per conoscere Barbara: "Esperienza divertente, mi piace mettermi in gioco"

Maurizio Liberto, cittadino di Taggia e dipendente del Comune, è il nuovo protagonista del celebre programma televisivo "Uomini e Donne", in onda su Canale 5. Come svelato dalla pagina ufficiale del dating show, Maurizio ha deciso di mettersi in gioco per conoscere Barbara, una delle dame del parterre del programma.

Il suo approdo nel mondo della televisione ha già suscitato curiosità e interesse tra amici, colleghi, concittadini ma anche telespettatori, i quali hanno approvato il suo ingresso nel programma: "Bravo, mi piaci!", ha commentato una spettatrice sotto il post della pagina Facebook di Uomini e Donne. Intercettato da Sanremonews, Maurizio ha commentato con entusiasmo questa nuova avventura: "È un'esperienza che sta andando avanti: è molto divertente, sicuramente da provare. Mi piace mettermi in gioco."

Con la sua partecipazione al programma condotto da Maria De Filippi, Maurizio porta un pezzo di Taggia sotto i riflettori nazionali. La sua decisione di affrontare questa esperienza televisiva rappresenta per lui un'opportunità unica non solo per cercare l’amore, ma anche per vivere momenti di confronto e condivisione in un contesto completamente diverso dalla sua quotidianità. Non resta che seguire le puntate per scoprire se il percorso di Maurizio nel programma porterà alla nascita di qualcosa di speciale con Barbara.