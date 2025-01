Zona 30: il pensiero di un nostro lettore "Partire da attraversamenti pedonali rialzati"

Un nostro lettore, Gabriele, interviene in merito alla proposta della zona 30 anche a Sanremo.

"Ho letto con interesse l'articolo relativo ad un eventuale zona 30 a Sanremo. Capisco benissimo la difficoltà del Comune nel prendere una decisione del genere. Ragionando però sul comportamento di pedoni e motociclisti e sulle aree di criticità suggerirei la seguente soluzione: come inizio basterebbe creare alcuni attraversamenti pedonali rialzati, come quelli già presenti in zona San Martino scendendo dall'Aurelia. Le vie dove secondo me servirebbero degli attraversamenti pedonali in sicurezza sono: C.so Imperatrice- Via Roma - Largo Battisti ( fronte vecchia stazione) - C.so Orazio Raimondo. L'attraversamento pedonale rialzato porta ad un rallentamento soprattutto dei ciclomotori ( causa principale degli incidenti a Sanremo) con inoltre diminuzione dell'inquinamento atmosferico e acustico. Se a ciò uniamo un ripristino della segnaletica orizzontale ben fatto, potremmo già ottenere un primo risultato".