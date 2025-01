Raid vandalico, questa notte in corso Inglesi a Sanremo. A denunciare i fatti alcuni residenti che, stamattina si sono trovati i vetri delle proprie auto distrutti.

Non è da escludere, ovviamente, anche il tentativo di furto all’interno delle auto dove però non c’era molto da rubare. Ora i proprietari, che hanno sporto denuncia, cercheranno di capire se attorno ci sono delle telecamere per ricostruire quanto avvenuto stanotte e risalire ai colpevoli.