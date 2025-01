Sanremo: artisti di strada, 31mila euro per una applicazione ed un festival a loro dedicato in primavera-estate

Il Comune di Sanremo spenderà 31mila euro per dotarsi di una applicazione per device mobili, in modo da esternalizzare e informatizzare la gestione completa degli ‘Artisti di Strada’ oltre a razionalizzare i relativi siti di espressione artistica in città.

L’idea messa sul tavolo della Giunta comunale, in considerazione dell’alta risonanza internazionale della città di Sanremo per la musica, intende dare maggiore risalto ai migliori artisti di strada con l’organizzazione di un festival vero e proprio nel periodo primaverile-estivo.

L’applicazione, che sarà scaricabile dai diversi store per cellulari, tablet e computer, consentirà il controllo puntuale ed istantaneo di ogni singolo artista di strada, la gestione delle postazioni fisiche o virtuali o delle zone di esibizione e la possibilità, da parte del pubblico, di individuare la posizione di esibizione.

Il pubblico stesso potrà anche esprimere anonimamente un giudizio mentre gli artisti potranno chiedere e ricevere il permesso ad esibirsi direttamente online. Si tratta, quindi, di un sistema moderno per gestire artisti che, spesso, occupano abusivamente i luoghi più esclusivi della città, a volte garantendo un buon intrattenimento ma altre volte disturbando esercizi commerciali e passanti.