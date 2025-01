I Maestri del Lavoro all'Open Day dell'ITTL 'Andrea Doria' di Imperia (foto)

Sabato 11 gennaio, si è svolto l’Open Day all’Istituto Tecnico Nautico e Logistica "A. Doria" di Imperia, un’iniziativa che ha offerto ai ragazzi della provincia di Imperia l’opportunità di visitare uno dei più qualificati istituti tecnici della Liguria, specializzato in Conduzione Navale, Conduzione Apparati e Impianti Marittimi e Logistica quadriennale.

Per l’occasione, è stato siglato un accordo con il Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro, coordinato dal Console Emerito Estero e Cav. Uff. Salvatore Napoli, che ha coinvolto i Maestri del Lavoro della Provincia di Imperia per condividere esperienze e informazioni sul mondo del lavoro. Gli ospiti sono stati accolti nella classe di Logistica, diretta dal professor Carlo Dasso, supportato da due studenti del corso di Capitano, che hanno fornito testimonianze dirette e risposto a dubbi e domande di studenti e famiglie.

Grande attenzione è stata rivolta dai genitori, desiderosi di orientare i propri figli verso un indirizzo scolastico che li prepari al meglio sia per il percorso nelle scuole superiori sia per un futuro professionale. Il professor Dasso ha illustrato l’importanza della logistica navale, spiegando attività importanti come la distribuzione di un carico sulla nave o organizzare lo scarico delle merci trasportate dalle navi durante le operazioni effettuate in ambito portuale e le opportunità lavorative al termine del quadriennio, che permette di costruire una figura altamente professionale capace di gestire i diversi aspetti logistici in relazione alla diversa natura di trasporto delle merci.

Un intervento particolarmente seguito è stato quello del neo MdL Giovanni Novello, presidente della Cooperativa "Coseva", che ha presentato le attività della cooperativa e le possibilità offerte dal settore lavorativo, coadiuvato alla consolle del PC dal MdL ingegnere Daniele Bona. Presente anche il MdL Vincenzo Benza in qualità di osservatore, pronto a condividere la sua esperienza nei prossimi seminari destinati agli studenti delle scuole superiori.

Di grande interesse è stata anche la testimonianza del Cavaliere Ufficiale Roberto Pecchinino, esperto in motori endotermici ed esotermici. Pecchinino ha raccontato il proprio percorso professionale giovanile, iniziato nel porto di Genova, dove si era specializzato nella manutenzione di motori navali e generatori di grandi navi da crociera e mercantili, sottolineando la grande opportunità che offre l’Istituto Nautico di Imperia, agli studenti che sceglieranno il percorso professionale imbarcandosi con il grado di Allievi Ufficiali di Macchina, e intraprendere la carriera di Capitano di lungo Corso, o Direttore di Macchina, ma avere anche la possibilità di inserimento in strutture aeroportuali.

L’evento ha sottolineato l’importanza dell’Istituto Tecnico Nautico e Logistica "A. Doria" di Imperia nel panorama formativo della Liguria, evidenziando come frequentare corsi tecnici di questo tipo possa facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro. Grande soddisfazione è stata espressa dal Console Provinciale dei Maestri del Lavoro, Salvatore Napoli, per l’impegno del gruppo dei Maestri del Lavoro che si occupa del “Progetto Scuola Lavoro”.

Un Ringraziamento da parte dei dirigenti scolastici dell’Istituto Tecnico Nautico e Logistica di Imperia per la collaborazione con i Maestri del Lavoro, che auspicano futuri sviluppi nell’ambito del “Progetto Scuola Lavoro” in particolare sul “Progetto Sicurezza” e sul “Progetto cavi sottomarini e fibra ottica”. Un impegno che vede i Maestri del Lavoro in perfetta sintonia con il protocollo di intesa tra la Federazione Nazionale e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, svolto a "Sviluppare attività di divulgazione e informazione per favorire l'orientamento e la futura occupabilità degli studenti”.

Roberto Pecchinino