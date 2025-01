120 anni del Casinò di Sanremo, vicepresidente Piana: “Celebriamo un simbolo di storia, cultura e crescita economica”

“È un onore per me partecipare alle celebrazioni dei 120 anni del Casinò di Sanremo, una storica istituzione che rappresenta un simbolo non solo della nostra Riviera dei Fiori, ma dell’intera Liguria. Inaugurato il 14 gennaio 1905, incarna il cuore pulsante della tradizione, dell’ospitalità e della raffinatezza che caratterizzano il nostro territorio. Non è soltanto un luogo di intrattenimento, ma un vero e proprio punto di riferimento per la cultura e la storia locale, capace di proiettare nel futuro il patrimonio culturale e turistico della Liguria, un faro che continua a illuminare il nostro presente e il nostro futuro. Il Casinò di Sanremo si inserisce pienamente nel piano di rilancio del turismo che Regione Liguria sta portando avanti. È un motore di sviluppo economico e un esempio di come il nostro territorio sappia valorizzare le proprie eccellenze”.

Lo ha detto il vice presidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, intervenendo alle celebrazioni per i 120 anni del Casinò di Sanremo.