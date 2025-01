Ventimiglia, Roberto Escobar ospite a “La stampa va in Biblioteca” (Foto)

Critica cinematografica sarà al centro del terzo incontro de "La stampa va in Biblioteca" previsto domani, sabato 18 gennaio, alle 16 presso la Biblioteca Aprosiana a Ventimiglia.

Il protagonista dell'incontro sarà Roberto Escobar, critico cinematografico de Il Sole 24 Ore e dell’Espresso nonché docente di Filosofia politica e Analisi del linguaggio politico presso l’Università Statale di Milano, che parlerà de "Lo spettatore e il critico". Ad intervistarlo sarà la giornalista Miriana Rebaudo.

"Critica e giudizio del pubblico sono due realtà che spesso corrono su due binari paralleli quando proprio non si scontrano" - fanno sapere gli organizzatori - "Si parlerà di critica cinematografica, una delle nobili arti del giornalismo, nel terzo incontro della stagione 2024-25 de La stampa va in Biblioteca, organizzata dall’associazione Pro Cultura Ventimiglia presso la Biblioteca Aprosiana della città di confine sita nel chiostro di Sant’Agostino. L'ingresso è libero".

Roberto Escobar è un critico cinematografico de Il Sole 24 Ore e dell’Espresso nonché docente di Filosofia politica e Analisi del linguaggio politico presso l’Università Statale di Milano. Sul Sole 24 Ore ha anche curato una rubrica di critica televisiva. Per la sua attività di critico cinematografico nel 2001 ha ottenuto il Premio Ennio Flaiano. E’ autore di numerosi volumi dedicati alla filosofia oltre che di altri più prettamente legati al cinema: si va da “Metamorfosi della paura” a Totò, “Avventure di una marionetta” e da “Il silenzio dei persecutori, ovvero il coraggio di Sharazad” a “Nietzsche politico”. Tra gli altri testi vi sono “La libertà negli occhi" e “Ti racconto un film. Per spettatori innamorati e aspiranti critici”.