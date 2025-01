Sanremo, al via il 1° Meeting Place Nazionale del turismo esperienziale integrato di CNA: “Una pietra miliare per il futuro del turismo italiano”

Domani, Villa Nobel di Sanremo si confermerà il fulcro dell’innovazione e della tradizione con l’avvio del tanto atteso 1° Meeting Place Nazionale del Turismo Esperienziale Integrato, un evento storico organizzato da CNA Imperia con il supporto di CNA Nazionale Turismo e Commercio e CNA Liguria. Un appuntamento che pone al centro del dibattito nazionale l'importanza di un turismo esperienziale, sostenibile e integrato, capace di valorizzare il ruolo cruciale dell’artigianato come volano economico e culturale.

Il progetto Arti-Turismo, marchio registrato da CNA Imperia, si consolida oggi come modello innovativo e strategico che integra artigianato, tradizioni locali e turismo, offrendo un nuovo paradigma di sviluppo economico e culturale fondato sui pilastri della sostenibilità, dell'innovazione e della valorizzazione territoriale.

Luciano Vazzano, Segretario CNA Imperia, sottolinea l'importanza dell'iniziativa: “Oggi celebriamo una visione che vede l’artigianato protagonista di un turismo di qualità. Con il progetto Arti-Turismo, valorizziamo non solo le eccellenze locali, ma rafforziamo anche il legame tra cultura, territorio e innovazione. Sanremo, città simbolo della bellezza e della creatività italiana, diventa lo scenario ideale per lanciare questa visione e per ispirare nuove sinergie a livello nazionale e regionale.”

Villa Nobel e Sanremo: Il contesto ideale per un evento strategico

Villa Nobel, luogo iconico che ha accolto alcune delle menti più brillanti della storia, diventa oggi il simbolo dell’innovazione nel turismo. La scelta di Sanremo come location per il primo meeting nazionale non è casuale. Come evidenziato da Vazzano:

“Sanremo è un brand globale che parla di arte, cultura e bellezza. Organizzare qui il primo meeting nazionale di Arti-Turismo è un messaggio forte: l’eccellenza italiana nasce dai territori e dalle nostre tradizioni più autentiche.”

Sanremo, nota in tutto il mondo per il Festival della Canzone Italiana e per i suoi splendidi giardini, si trasforma oggi in un punto di riferimento per il turismo esperienziale, grazie a un evento che guarda al futuro senza dimenticare le radici.

Un programma ricco e stimolante

La giornata sarà scandita da tavole rotonde, interventi di esperti e momenti di networking dedicati ai seguenti temi:

Le nuove frontiere del turismo esperienziale : come le competenze artigianali possono trasformare il settore turistico.

: come le competenze artigianali possono trasformare il settore turistico. Digitalizzazione e innovazione : strumenti e tecnologie per portare l’artigianato sul panorama globale.

: strumenti e tecnologie per portare l’artigianato sul panorama globale. Tradizioni liguri e turismo lento : il valore delle esperienze autentiche per i viaggiatori moderni.

: il valore delle esperienze autentiche per i viaggiatori moderni. Sostenibilità e responsabilità: un turismo che rispetta l’ambiente e le comunità locali.

Saranno presenti operatori del settore, rappresentanti delle istituzioni e aziende, in un confronto costruttivo e propositivo che punta a delineare il futuro del turismo esperienziale integrato in Italia.

Arti-Turismo: Tradizione e innovazione al servizio del territorio

Il progetto Arti-Turismo si distingue per un approccio unico che integra tradizione e modernità, fornendo agli artigiani strumenti concreti per diventare protagonisti del turismo di domani. Grazie al percorso di formazione di CNA, gli artigiani possono ottenere il prestigioso titolo di Arti-Maestro, una certificazione che ne attesta le competenze di eccellenza e il ruolo di custodi culturali del territorio.

Tre pilastri fondamentali sostengono Arti-Turismo:

Valorizzazione del territorio: raccontare le storie uniche che rendono ogni destinazione speciale. Innovazione e competenze: supportare gli artigiani con strumenti digitali e formazione continua. Sostenibilità: promuovere un turismo responsabile e rispettoso dell’ambiente e delle comunità locali.

Un appello a istituzioni, politica e aziende

CNA Imperia invita le istituzioni, il mondo politico e le aziende a considerare il 1° Meeting Place Nazionale del Turismo Esperienziale Integrato come un momento strategico per costruire insieme un futuro più sostenibile, innovativo e ricco di opportunità per il turismo italiano. Questo evento è la dimostrazione concreta che l’artigianato e il turismo possono unirsi in un modello virtuoso, capace di generare valore economico e culturale.

Luciano Vazzano ribadisce: “Il nostro messaggio è chiaro: o vince il territorio, o non vince nessuno. Con Arti-Turismo vogliamo dimostrare che l’Italia può costruire il suo futuro valorizzando le radici, le tradizioni e la capacità di innovare che ci contraddistingue.”

Informazioni e contatti

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione unica per scoprire il progetto Arti-Turismo e contribuire alla creazione di un nuovo paradigma per il turismo italiano. Per maggiori informazioni, visita il sito: www.arti-turismo.it chiama il 347 2915873