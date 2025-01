La scrittrice Antonella Squillace incontra gli alunni della scuola G.Ruffini di Taggia: emozione e storia nei banchi di scuola

La scuola secondaria G.Ruffini di Taggia ha ospitato un evento speciale: l’incontro con la scrittrice Antonella Squillace, autrice del libro Ho combattuto anche per te, la storia di un fante contadino. Il volume, che narra la storia del bisnonno dell’autrice, Nicodemo, un contadino calabrese partito per combattere sul Monte Cimone durante la Prima Guerra Mondiale e mai tornato a casa, ha entusiasmato gli alunni della classe 3B.

La presentazione, ricca di dettagli storici e umani, ha permesso agli studenti di immergersi nella vita di Nicodemo e dei tanti giovani come lui, protagonisti di una pagina dolorosa e significativa della nostra storia. La scrittrice, visibilmente emozionata, ha condiviso con i ragazzi il percorso di stesura del libro, soffermandosi sui dettagli dei personaggi e sull’importanza della memoria storica. “Per me è sempre un’emozione vedere la foto di mio bisnonno Nicodemo in copertina di questo libro sui banchi degli alunni di anno in anno" ha dichiarato la scrittrice, accolta da un grande applauso dagli studenti e dai docenti presenti.

I ragazzi della 3B, particolarmente coinvolti, hanno omaggiato Antonella Squillace con lavori di analisi approfonditi sul libro, suscitando il suo apprezzamento. “Ho sentito i ragazzi molto coinvolti - ha detto l’autrice - ed è un’emozione sempre molto forte per me incontrarli e parlare di questa storia". L’evento è stato reso ancora più significativo da una notizia annunciata durante l’incontro: sul Monte Cimone riprenderanno gli scavi, e chissà, forse un giorno emergeranno i resti di Nicodemo, restituendo così una chiusura a una vicenda ancora aperta dopo più di cento anni.

L’idea di un possibile seguito al libro, che potrebbe raccontare una nuova fase della storia di Nicodemo, ha acceso l’entusiasmo degli alunni.