Progetto 'dalle aule alle urne', l'assessore Regionale Scajola incontra i Licei scientifico e classico di Imperia

“Dalle aule alle urne”, questo il nome del progetto di educazione civica portato avanti dal liceo Scientifico e dal liceo Classico di Imperia al quale ha partecipato oggi l’assessore regionale Marco Scajola su invito della referente, la professoressa Serenella Omero.

"Ritengo fondamentale che a scrivere il futuro sia direttamente chi lo vivrà. Dobbiamo creare le condizioni per rendere i giovani protagonisti affinché possano essere in grado di determinare le scelte della politica - dichiara l'assessore regionale Marco Scajola - Sono davvero felice di essere stato invitato a questo confronto con gli studenti su un tema cruciale come quello dell’astensionismo e, al tempo stesso, dell’importanza del diritto di voto di ciascuno. Per motivare le persone a votare credo servano soprattutto presenza e dialogo con i cittadini, comprendere le necessità e risolvere le problematiche. Chi amministra deve sapere ascoltare, studiare e poi fare".

Il progetto si inserisce nell'ambito dell' iniziativa indetta a livello nazionale dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Agli studenti di Imperia è stato proposto un approfondimento prendendo spunto dall'alta percentuale di astensioni nelle ultime elezioni regionali in Liguria. Da qui la volontà di intraprendere un’analisi più ampia sulle cause dell’astensionismo e su quali possano essere le migliori strategie da attuare per riavvicinare i cittadini al voto, partendo proprio dai più giovani.