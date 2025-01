Il vento forte, l’assenza di precipitazioni da giorni e la scarsa umidità sta iniziando a preoccupare anche nella nostra provincia per alcuni incendi che si stanno sviluppando nell’entroterra.

Un rogo è in atto nella zona di Vasia, nell’entroterra di Imperia, dove la squadra boschiva dei Vigili del Fuoco, in potenziamento oggi presso il Comando provinciale, sta intervenendo per un incendio provocato da scarti di potatura.