Sanremo: antenna 5G di Iliad Italia da installare in via Matteotti e no del Comune, il Tar si pronuncerà ad aprile

E’ stata fissata per il 23 aprile prossimo la trattazione del ricorso, presentato al Tar di Genova dalla Iliad, nota società multinazionale che si occupa di telefonia mobile, in relazione all’installazione di un impianto di distribuzione del segnale 5 in via Matteotti 232, nella zona del Teatro Ariston a Sanremo.

Iliad Italia ha presentato ricorso contro il Comune di Sanremo e contro l’Arpal per l’annullamento (previa l’adozione di idonee misure cautelari) del provvedimento di diniego emanato dal Comune, in base al regolamento per la pianificazione degli impianti per le stazioni di diffusione radiotelevisiva e di telefonia pubblica.

Nell’udienza convocata nei giorni scorsi, il tribunale ha comunque dato al Comune rigettando la richiesta di sospensiva. Per questo il tribunale ha fissato la discussione del ricorso il 23 aprile prossimo. Si tratta dell’ennesima causa riguarda un impianto di telefonia mobile, questa volta non nelle solite zone dell’immediato entroterra ma nel pieno centro della città.