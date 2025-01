Sanremo: domani la DEA stacca la corrente in via Galilei, ordinanza di chiusura per la Primaria di via Del Castillo

Scuola Primaria di via del Castillo chiusa, domani a Sanremo, a causa di alcuni lavori previstia dalla Distribuzione Elettrica Adriatica (ex Amaie), che interromperà l’erogazione dell’energia elettrica dalle 8.30 alle 12.30 in diverse strade del Comune di Sanremo, tra cui Via Galileo Galilei dal civico 2 al 48 pari e dall’1 al 45 dispari.

L’interruzione riguarda anche la Scuola Primaria Castillo, che fa parte dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante e vista la richiesta del dirigente, per evitare disagi agli alunni ed al personale scolastico per l’assenza dell’energia elettrica e del riscaldamento, il Sindaco Alessandro Mager ha deciso per la sospensione delle attività didattiche di domani, che sarebbero state compromesse dall’assenza di energia.