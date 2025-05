Camporosso: attivo da oggi lo studio medico delle Misericordie nella sede di via Braie nella zona dello Zaccari

E' attivo da oggi lo studio medico delle Misericordie della Liguria, nella sede di Camporosso in via Braie, 245 (Area Zaccari). Il nuovo servizio prestato da medici volontari è pensato per sopperire alla grave carenza di medici sul territorio ed è rivolto a tutti coloro che necessitano di valutazione medica o qualsiasi altro intervento di natura sanitaria per indirizzare il paziente verso il percorso di cura migliore.

Le prestazioni potranno essere effettuate anche a domicilio, previa prenotazione. Per informazioni, consulenze o prenotazioni è possibile contattare i numeri 0184295455 - 0184507710. Il servizio è attivo in via sperimentale il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30.