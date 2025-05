Tpl: affidamento del servizio in house a Rt: la Provincia risponde all'autoritá dei trasporti e della concorrenza

Trasporto Pubblico Locale: in relazione alla procedura per l'affidamento del servizio in house a RT Spa, la Provincia ha ricevuto una serie di osservazioni della Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato) ed dell'Art (Autorità di regolazione dei trasporti) non in linea rispetto alle aspettative dell'ente. Alle osservazioni in questione, la Provincia, tramite i propri consulenti, presenterà le opportune controdeduzioni sottolineando la sostenibilità del procedimento intrapreso e chiederà audizione ad entrambe le autorità.

Il Presidente Claudio Scajola commenta: “La procedura per arrivare all'affidamento in house del servizio ha avuto la piena approvazione dell'Assemblea dei Sindaci e del Consiglio provinciale, ed è suffragata da un Piano presentato dalla società valutato positivamente dai nostri consulenti. Siamo convinti della validità del percorso intrapreso e dei provvedimenti conseguentemente adottati. Per questo motivo faremo presente le nostre ragioni alle autorità competenti”.

La Riviera Trasporti, lo ricordiamo, ha presentato un piano industriale in base al quale ritiene di diventare un’azienda che si sostenga da sola e la Provincia ha avviato la procedura per l'affidamento del servizio in house. Secondo i due enti Agcm e Art vi sarebbero dei problemi in merito allo stesso.