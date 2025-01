Borghetto San Nicolò, premiati i “Presepi sotto le stelle” più originali (Foto)

Presepi in cartone, in legno e all'uncinetto. A Borghetto San Nicolò, domenica, sono state premiate le creazioni più originali, più significative come messaggio, viste come strumento di condivisione e insegnamento e come arte che hanno partecipato al concorso “Presepi sotto le stelle”.

Con una grande festa nella frazione di Bordighera si è conclusa la 25esima edizione del concorso natalizio proposto dal Coro Voci e Note. Per l'occasione erano presenti anche il vicesindaco Marco Laganà e i consiglieri comunali Barbara Bonavia e Fulvio Debenedetti.

"Ringraziamo tutti i partecipanti grandi e piccini" - dicono gli organizzatori - "Un ringraziamento va anche all'Amministrazione comunale che da sempre ci supporta, alla giuria e a tutti gli intervenuti a festeggiare le premiazioni. Complimenti a tutti e cominciate a prepararvi per la prossima edizione!".