Giovedì prossimo la cantautrice di Lingueglietta Chiara Ragnini sarà ospite dal vivo a Radio Rai

La cantautrice di Lingueglietta Chiara Ragnini, reduce dagli intensi impegni live che l'hanno vista, nell'ultimo anno, condividere il palco con Vinicio Capossela, Paolo Jannacci e i Pirati dei Caruggi, sarà ospite negli studi di 'Rai Radio Tutta Italiana' in via Asiago a Roma. L'appuntamento è per giovedì dalle 18, in diretta radio su RaiPlay Radio e sul canale 710 del Digitale Terrestre.

L'artista parteciperà al programma "Teri e Oggi" condotto da Giulia Teri, eseguendo tre brani dal vivo chitarra e voce e raccontando ai microfoni di Radio RAI i progetti che vedranno la luce nei prossimi mesi. Chiara è stata ospite di recente dei 'Pirati dei Caruggi' al Politeama Genovese in un inaspettato duetto e in primavera di Vinicio Capossela, cantando con l'artista sul palco dei Giardini Luzzati di Genova, dopo aver collaborato con lui nella tappa ligure sempre al Politeama Genovese in occasione del Tredici Canzoni Urgenti tour del cantautore irpino; a ottobre si è esibita live a RAI Radio2 ed è andata in onda su RaiDue nel format 'E Viva il VideoBox!'

Ospite più volte del Club Tenco, negli anni ha condiviso il palco con Omar Pedrini, Vittorio De Scalzi, Dolcenera e molti altri. Collocata fra gli artisti del "Dizionario dei Cantautori e Cantautrici del Nuovo Millennio" di Michele Neri e recentemente inserita fra le cantautrici più interessanti nel nuovo libro di Paolo Talanca "Musica e parole. Breve storia della canzone d'autore in Italia", ha realizzato tre dischi, un EP e un disco live e attualmente è al lavoro sul suo nuovo album di inediti, intitolato Cuoresanto, di imminente pubblicazione.