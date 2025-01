2015-2025, dieci anni di chiusura della frontiera: incontro a Ventimiglia

2015-2025. Sono passati dieci anni dalla chiusura della frontiera a Ventimiglia. Per l'occasione domenica 19 gennaio alle 14.30 alla Spes verrà organizzato 'Incontriamoci a Ventimiglia'.

Sarà un'opportunità per fare un'analisi, una sintesi, analizzare le prospettive e l'impegno solidale. "Un bilancio della situazione, uno spazio per confrontarsi, una chance per ricucire i tanti pezzetti della solidarietà, tutti diversi tutti essenziali" - dicono gli organizzatori - "Una chiamata per incontrarsi a Ventimiglia, domenica 19 gennaio alle 14:30 alla Spes, in corso Limone Piemonte 63, per ripartire insieme in tempi difficili e immaginare come aiutarci a vicenda per sostenere le persone in viaggio, quelle che hanno perso la strada e quelle che ormai in strada ci vivono".