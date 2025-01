Le balene Ethereum liquidano i propri asset: 10.070 ETH venduti

I dati di mercato attuali mostrano che le balene di Ethereum (ETH) sono stanche di mantenere l’asset digitale nei loro portafogli, dato che il prezzo continua a scendere. Secondo le analisi della piattaforma di analisi cripto Lookonchain, le balene hanno venduto almeno 10.070 ETH nelle ultime 24 ore.

Se da un lato ci sono pressioni di vendita, in altri settori come quello delle meme coin l’acquisto è sempre maggiore, con prevendite come Wall Street Pepe che non sembrano rallentare la propria corsa. WEPE, questo il nome del token nativo del progetto, è attualmente venduto in presale e ha ottenuto più di 47 milioni di dollari in finanziamenti. Non si tratta quindi di una crisi globale del settore crypto ma nello specifico di una situazione che sembra circoscritta a pochi asset specifici.

I dati sulla liquidazione di ETH

Secondo i dati di Lookonchain, tre portafogli, probabilmente appartenenti alla stessa whale, hanno venduto 10.070 ETH per 33 milioni di DAI. Secondo l'aggiornamento, questa balena ha effettuato la vendita quando il prezzo di Ethereum era di 3.280 dollari. La whale ha perso 1 milione di dollari in questa transazione in un raro segno di disperazione.

Tuttavia, questa whale di Ethereum non è nuova del settore. Circa tre settimane fa ha ritirato 24.029 Ethereum per 81,3 milioni di dollari dall'exchange Binance. Nonostante l'ultima vendita, questo stesso grande investitore detiene ancora 13.959 ETH, per un valore di circa 45,48 milioni di dollari. Degno di nota è il fatto che anche la Ethereum Foundation sta vendendo ETH. Resta incerto se la liquidazione sia una nuova tendenza o sia solo confinata a questi enti.

Degno di nota è anche il fatto che il prezzo di Ethereum continua a scendere in linea con il mercato più ampio. Al momento della scrittura, la moneta viene scambiata a 3.179 dollari, in calo dello 0,30% nelle ultime 24 ore. Questo livello di prezzo non è il più basso negli ultimi sette giorni, quindi sembra possa esserci una lieve ripresa dopo la pressione di vendita che aveva scaraventato il prezzo al di sotto dei 3.000 dollari.

Oltre all'aggiornamento sulla vendita massiccia condiviso da Lookonchain, un nuovo resoconto mostra che la maggior parte dei detentori di ETH sono impegnati a lungo termine. Ethereum è ancora molto attraente come asset digitale. Gli sviluppatori stanno attivamente migliorando il protocollo, con una serie di aggiornamenti in programma. Dall'aggiornamento Pectra a Fusaka, il piano per migliorare l'usabilità di Ethereum quest'anno rimane ambizioso.

Il cofondatore Vitalik Buterin ha sempre parlato apertamente dei suoi piani per connettere Ethereum alle tecnologie emergenti nel mondo reale. Dalle proiezioni chiave per il prossimo decennio all'integrazione con l'IA, ETH è considerato dagli esperti uno dei progetti più promettenti da sostenere.

Wall Street Pepe: una meme coin popolare

Sebbene l’ambito delle criptovalute principali sia altalenante, lo stesso non si può dire delle meme coin che anche in tempi di burrasca mantengono una certa spinta. Da DOGE a PEPE, sono tante quelle che hanno avuto prestazioni positive e continuano a trovare la propria utenza di riferimento. Sono sempre più gli investitori che si rivolgono a token non ancora listati sugli exchange, tra cui spicca Wall Street Pepe (WEPE), che segue il trend delle meme coin dedicate a Pepe the Frog.

Il progetto ha raccolto finora più di 47 milioni di dollari in presale, ma WEPE si distingue dagli altri progetti perché non si limita a sfruttare l’aspetto classico delle meme coin, ovvero la forza della community, ma vuole riequilibrare il potere di investimento.

Da un lato, ci sono le whale e gli insider, che grazie alle loro risorse e informazioni privilegiate, possono influenzare il mercato a loro vantaggio. Dall’altro, troviamo i piccoli investitori, che spesso tentano di imitare le strategie delle whale senza ottenere risultati significativi. WEPE propone una via di mezzo, creando un gruppo VIP esclusivo, la WEPE Army, che offre ai membri l’accesso a informazioni riservate. Questo gruppo consente ai piccoli investitori di unire le forze e investire collettivamente, raggiungendo una “potenza di fuoco” simile a quella delle whale e garantendo loro maggiore influenza sul mercato.

WEPE è acquistabile in questo momento a un prezzo particolarmente contenuto, ovvero 0,00036647 dollari, un punto d’entrata che incentiva tutti i piccoli investitori ad accaparrarsi il token prima della quotazione sugli exchange. Un momento in cui il prezzo potrebbe salire anche 100x.

