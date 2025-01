Previsioni su Ethereum: cosa succederà dopo il crollo?

L'anno è iniziato in modo promettente, ma ora sembra che lo slancio positivo stia svanendo altrettanto rapidamente. Dopo che Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute hanno registrato un’impennata nei primi giorni dell'anno, si sta verificando una correzione significativa. Mentre il prezzo di Bitcoin è crollato di oltre il 6%, Ethereum ($ETH) ha subito un colpo ancora più duro. La seconda criptovaluta più grande al mondo ha perso quasi il 10% del suo valore in poche ore. L'inizio della "Altcoin Season" che molti si aspettavano grazie al recente rally di Ethereum sembra essere tutt'altro che promettente.

Performance deludente di Ethereum

Gli investitori stanno diventando sempre più scettici riguardo a Ethereum. Dopotutto, il prezzo di Bitcoin ha già superato il massimo storico del 2021 a marzo dello scorso anno. Attualmente, Bitcoin è salito oltre i $100.000, superando di gran lunga il precedente massimo di quasi $70.000. Il nuovo massimo storico di Bitcoin è superiore di oltre il 54% rispetto a quello del 2021. Ci si aspettava che questo avrebbe spinto anche Ethereum verso nuovi massimi, ma ciò non è ancora accaduto.

Dopo la recente correzione di quasi il 10%, $ETH si trova ora circa il 32% al di sotto del suo massimo storico raggiunto nel 2021. Pertanto, la performance della seconda criptovaluta più grande al mondo non è paragonabile a quella di Bitcoin nell'ultimo anno. Mentre Ethereum è aumentato del 49% negli ultimi 12 mesi, Bitcoin ha registrato un incremento superiore al 100%.

Ethereum è ancora recuperabile?

Nonostante la performance relativamente debole di $ETH nell'ultimo anno, le previsioni rimangono estremamente ottimistiche. I motivi attuali del crollo delle criptovalute sembrano essere di breve durata e probabilmente saranno dimenticati già nel corso della settimana. Le preoccupazioni legate ai tassi di interesse causano correzioni a breve termine, come si osserva dopo quasi ogni incontro del FOMC. In generale, Ethereum mostra una forte stagionalità nel primo trimestre dell'anno.

I dati storici mostrano che il prezzo di Ether tende a salire notevolmente a gennaio, con rendimenti superiori al 30% che non sono rari. Anche l'intero ecosistema è in crescita, come dimostrato dall'alto TVL (Total Value Locked) e dalla crescita delle soluzioni Layer2.

I fondamentali sono quindi solidi e l'alto interesse degli investitori istituzionali suggerisce che Ethereum continuerà a crescere nei prossimi mesi e potrebbe raggiungere un nuovo massimo storico. Questo potrebbe innescare l'inizio della "Altcoin Season", che dovrebbe beneficiare anche di meme coin come Wall Street Pepe ($WEPE).

Wall Street Pepe cresce durante il crollo

Mentre il mercato delle criptovalute sta attraversando una correzione, i tori di Wall Street Pepe ($WEPE) sono inarrestabili. Il nuovo token è disponibile in presale da poche settimane e sta già battendo tutti i record. In poco tempo, gli investitori hanno acquistato token $WEPE per un valore di oltre $4i milioni. Molti si spostano su questa meme coin durante la correzione, poiché durante la presale non è soggetto a fluttuazioni di prezzo, finché non sarà scambiato sugli exchange.

Poiché gli sviluppatori di Wall Street Pepe aumentano regolarmente il prezzo del token durante la presale, gli investitori possono già realizzare un primo guadagno mentre il resto del mercato è in calo. Tuttavia, gli analisti si aspettano i guadagni più significativi dopo il listing sugli exchange, poiché l'alta domanda durante la presale porta molti a credere che $WEPE potrebbe diventare la prossima meme coin da miliardi di dollari. Per i primi acquirenti, questo potrebbe significare rendimenti superiori al 1.000%.

