Doppio intervento dei Vigili del Fuoco di Sanremo, nel corso delle ultime ore. Il primo stanotte, quando un principio di incendio si è sviluppato sul terrazzo di un’abitazione di frazione Bussana.

Il secondo questa mattina per il rogo che si è scatenato all’interno di alcuni cassonetti dell’immondizia. In entrambi i casi i pompieri del distaccamento matuziano hanno lavorato alcuni minuti per avere ragione delle fiamme e mettere in sicurezza le due aree coinvolte.