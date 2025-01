Sanremo: prima riunione del 2025 per 'Coldirodi-In', ieri con i consiglieri Alessandro Marenco ed Antonio Cavallero

Il comitato ‘Coldirodi-In’ della omonima frazione di Sanremo ha ripreso le riunioni dopo la pausa delle festività.

Il primo incontro dell’anno si è svolto ieri, alla presenza dei Consiglieri Comunali Alessandro Marenco ed Antonio Cavallero che hanno seguito con attenzione lo svolgimento dei lavori. “Ringraziamo i consiglieri che hanno accettato il nostro invito - dice la Presidente Paola Peluso - perché la loro presenza dimostra l'interesse nei confronti del nostro lavoro e la fondamentale collaborazione con l'amministrazione per svolgere al meglio il nostro impegno sul territorio. A tal proposito siamo orgogliosi di aver partecipato alla formazione del primo albo di Volontari Civici, presentato dal Sindaco e dalla Giunta. Ancora più orgogliosi di aver portato dalla nostra frazione più di venti volontari, molti dei quali giovani ed entusiasti di poter fornire energie fresche nelle attività che si potranno svolgere per la nostra città”.

Sono già stati fissati i primi appuntamenti con gli Assessori per poter essere operativi il prima possibile sul territorio. L’Amministrazione sanremese ha sottolineato l'importanza del lavoro che i comitati stanno svolgendo, parole che ci spingono a lavorare sempre meglio per i nostri concittadini. Durante la riunione è stato presentato il bando regionale per il rifacimento dei muri a secco, da parte del Geometra Jacopo Dal Bo. Molti gli interventi da parte dei presenti, a dimostrazione dell'interesse del tema proposto.

È stato fatto il punto sulla questione asfalti e illuminazione per cui l'assessore di competenza ha assicurato proprio ieri di aver a cura la pratica. Importante anche la presenza dei rappresentanti dell'associazione ‘Effetto farfalla’ che hanno spiegato l'importanza del loro lavoro con i ragazzi di Coldirodi: “Come comitato – termina la presidente - abbiamo preso l'impegno di aiutarli a trovare finalmente una sede per poter svolgere ancora meglio il loro interventi”. La prossima riunione è fissata per mercoledì 12 febbraio alle 19.30.