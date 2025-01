Atti violenti al corteo di Bologna. Berrino (FdI): “Auspico condanna da tutte le forze politiche”

"Condanno fermamente tutti gli atti violenti che sono accaduti questo fine settimana contro la polizia al corteo di Bologna con il lancio di bombe carta che nascondono soltanto un attacco vile contro le nostre forze di polizia. Sarebbe un passo fondamentale per una società democratica una condanna chiara e senza ambiguità da parte di tutte le forze politiche, tra cui il PD e il Movimento 5 Stelle. E' forse chiedere troppo? Tali episodi mettono a rischio la sicurezza e il rispetto delle istituzioni, perciò auspico condanne senza ambiguità da parte di tutte le forze politiche per sottolineare l'importanza di difendere la legalità e la convivenza civile. Fratelli d'Italia ed il governo Meloni sarà saranno sempre dalla parte delle nostre forze dell'ordine". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, capogruppo della commissione Giustizia in Senato.