L'avaro di Molière, un classico del teatro domenica 26 gennaio al Golzi di Bordighera (foto)

Sarà un classico del teatro, L'avaro di Molière, il terzo titolo della stagione “Fughe di teatro... e di Umorismo” di Bordighera.



Protagonista nel ruolo di Arpagone, domenica 26 gennaio alle 18.00 sul palco del Teatro Golzi, sarà il genovese Ugo Dighero, che mette il proprio straordinario talento comico al servizio del testo di Molière.



Al centro della commedia, lo scontro tra sentimenti e denaro. Arpagone, un uomo d’affari tirchio, sacrifica la felicità dei figli pur di accumulare ricchezze.

Lo spettacolo, corale e contemporaneo, mescola elementi moderni e retrò, creando un parallelo tra l’ossessione di Arpagone per il denaro e la nostra società consumistica.

La regia di Luigi Saravo ambienta la narrazione in una dimensione che rimanda al nostro quotidiano, giostrando riferimenti temporali diversi, dagli smartphone agli abiti anni Settanta agli spot che tormentano Arpagone (la pubblicità è il diavolo che potrebbe indurlo nella tentazione di spendere il suo amato denaro). Anche le musiche originali di Paolo Silvestri si muovono su piani diversi, mentre la nuova traduzione di Letizia Russo, fresca e diretta, contribuisce a dare al tutto un ritmo contemporaneo.

Insieme a Ugo Dighero sul palco di Bordighera Mariangela Torres, Fabio Barone, Stefano Dilauro, Cristian Giammarini, Paolo Li Volsi, Elisabetta Mazzullo, Rebecca Redaelli e lo stesso Luigi Saravo, che firma anche la regia.

L'avaro è una coproduzione di a.ArtistiAssociati Teatro Nazionale di Genova, Teatro Stabile di Bolzano CTB e Centro Teatrale Bresciano.



I biglietti (posto unico 20 euro) sono acquistabili online sul sito Liveticket.it (viene applicata la prevendita; per gli acquisti online è utilizzabile la Carta Cultura), o al botteghino allo IAT-Ufficio Turismo di Bordighera aperto il giovedì ore 15.30-17.30.



Il calendario di spettacoli di prosa firmato dalla direzione artistica di Claudia Claudiano e Nidodiragno Produzioni/CMC e realizzato grazie al sostegno del Comune di Bordighera, dopo lo spettacolo del 26 gennaio, proseguirà poi con il seguitissimo youtuber ed oggi fenomeno anche televisivo quale eccezionale divulgatore Roberto Mercadini (2 febbraio) e la popolare Veronica Pivetti, ancora a trattare del femminile con la sua cifra amatissima (16 febbraio).