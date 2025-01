Sanremo; incontro di presentazione del Soccorso Alpino per nuovi volontari

Martedì 14 gennaio alle ore 21.00, presso la sede del Cai Sanremo, in Piazza Cassini 13, si terrà un incontro dedicato alla presentazione delle attività dell’organizzazione. L’appuntamento è rivolto in particolare alle socie e ai soci interessati a intraprendere un percorso di selezione e formazione per diventare volontari.

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino il lavoro del Soccorso Alpino e scoprire come contribuire a un’attività essenziale per la sicurezza e il supporto in montagna.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il socio Alberto al numero 3272274813.