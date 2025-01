Sanremo, accolto a Casa Serena il centesimo ospite. Fellegara: “Un traguardo simbolico importante”

Questa mattina Casa Serena ha accolto il centesimo ospite. Si tratta di un uomo di 73 anni, residente a Sanremo, che da oggi abiterà nella struttura e parteciperà alle varie attività organizzate.

“Un traguardo simbolico che però ha un grande valore per Casa Serena dopo la sua ripartenza - dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara – perché si tratta di una struttura importante per Sanremo. Per questo continueremo ad investire e a credere nel suo sviluppo per il servizio di qualità che, grazie a tutto il personale che vi lavora, offre alla comunità locale. Qualità dimostrata anche nella crescita del numero di ospiti. Si era infatti partiti da 74 presenze il 1° febbraio dello scorso anno ed ora, con l’alternanza di ospiti in struttura, si è giunti ad un incremento di circa il 100%. Vorrei quindi ringraziare le famiglie cha hanno ricominciato a dare fiducia alla nostra struttura e al nostro lavoro affidandoci le persone a loro più care”.

“E’ una grandissima soddisfazione essere arrivati a 100 ospiti – commenta il direttore di Casa Serena Luca Ghiglione - Il lavoro non è stato semplice e ancora oggi occorre scrupolosità e attenzione. Questo risultato è frutto del lavoro di squadra, di persone davvero professionali che hanno a cuore la struttura. A tutti loro, medici, caposala, fisioterapisti, infermieri, operatori socio sanitari, personale delle pulizie della cucina e della reception, va un ringraziamento particolare per l’ottimo impegno quotidiano. Il nome Casa Serena e il suo ambiente in generale sono dimostrazione dell’impegno della cooperativa Ma.Ris. che ha voluto scommettere – vincendo – su un progetto che era considerato molto difficile, ma ad oggi si può dire di aver raggiunto gli obiettivi proposti e soprattutto si è ancora di più incentivati ad un’ulteriore crescita e ad un miglioramento continuo della qualità del servizio offerto”.

“È grande la soddisfazione per questa prima importante tappa raggiunta - aggiunge il direttore Unità di Business Servizi alla Persona della Coop Maris Antonino Miceli - Quando abbiamo iniziato a gestire Casa Serena, meno di un anno fa, gli ospiti presenti erano 74 . Oggi sono 100, la maggioranza dei quali privati, segno che il lavoro svolto è riconosciuto ed apprezzato. In quest’anno abbiamo organizzato una squadra forte, composta dal direttore Luca Ghiglione, dal coordinatore infermieristico Adrian Dragoi, dall’equipe medica diretta dalla dott.ssa Beltrame e da tutti gli operatori diversamente impegnati nei servizi sanitari, di assistenza e alberghieri. Siamo molto orgogliosi di aver rinnovato a pieni voti l’accreditamento con ALISA e di aver costruito un ottimo rapporto con il Comune di Sanremo e con ASL1. In particolare voglio ringraziare, a nome di tutta la MaRis, il vicesindaco Fulvio Fellegara e il dott. Dario Belmonte per l’attenzione e la disponibilità con cui ci hanno accompagnato in questo percorso. L’obiettivo per il nuovo anno è raggiungere la piena capienza di ospiti, 120 posti letto, consentendo in tal modo di dare una risposta all’esigenza di tante famiglie sanremesi e un’ulteriore crescita occupazionale per questo territorio”.