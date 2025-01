Sanremo, capitale dell'innovazione turistica: il 1° meeting place nazionale del turismo esperienziale integrato di CNA

Villa Nobel, emblema della creatività e del progresso, apre le sue porte al 1° Meeting Place Nazionale del Turismo Esperienziale Integrato, organizzato da CNA Imperia con il supporto di CNA Nazionale Turismo e Commercio e CNA Liguria. Un appuntamento di rilevanza strategica, non solo per il settore turistico, ma per l’intero sistema economico e culturale del nostro Paese.

Questo evento, che si terrà il 18 gennaio, segna un nuovo capitolo nella storia del progetto Arti-Turismo, marchio registrato da CNA Imperia, che negli anni si è distinto come modello innovativo di integrazione tra artigianato e turismo. Come sottolinea il Segretario di CNA Imperia, Luciano Vazzano:

"Con Arti-Turismo, l’artigianato non è più solo custode delle tradizioni, ma si trasforma in un protagonista attivo nella creazione di esperienze turistiche di qualità, in grado di valorizzare le eccellenze locali e rafforzare l’identità del territorio. Sanremo, città dei fiori e della musica, è lo scenario ideale per lanciare questa visione: un connubio tra tradizione e innovazione che guarda al futuro."

Arti-Turismo: il marchio che valorizza tradizione e innovazione

Il progetto Arti-Turismo nasce con una missione ambiziosa: far sì che l’artigianato diventi una componente strategica della filiera turistica. Dalla sua presentazione ufficiale al TTG Travel Experience di Rimini, Arti-Turismo ha conquistato un ruolo di rilievo a livello nazionale, promuovendo un modello di sviluppo economico e culturale fondato su tre pilastri fondamentali:

Valorizzazione del territorio : raccontare le storie e le tradizioni che rendono unica ogni destinazione.

Innovazione e competenze : fornire agli artigiani strumenti formativi e digitali per entrare nel panorama turistico globale.

Sostenibilità: incentivare un turismo responsabile e rispettoso delle comunità locali.

Il percorso di formazione e accompagnamento proposto da CNA porta gli artigiani a ottenere il titolo di Arti-Maestro, un riconoscimento che certifica le competenze di eccellenza e il ruolo di presidio culturale sul territorio.

L'importanza della location: Villa Nobel e Sanremo

La scelta di Villa Nobel e della città di Sanremo non è casuale. Villa Nobel, un luogo che ha ispirato alcune delle menti più brillanti della storia, simboleggia lo spirito innovativo che anima questo evento. Sanremo, invece, con il suo fascino intramontabile e la sua fama internazionale, rappresenta il ponte ideale tra tradizioni locali e opportunità globali. Come ha evidenziato il Segretario di CNA Imperia:

"Sanremo non è solo una città, è un brand globale che parla di arte, cultura e bellezza. Collocare qui il primo meeting nazionale di Arti-Turismo significa lanciare un messaggio forte: l’eccellenza italiana parte dai territori e dalle tradizioni locali."

Un’agenda ricca di temi fondamentali

La giornata sarà scandita da momenti di confronto su temi di grande rilevanza per il settore:

Nuove frontiere del turismo e competenze artigianali.

Digitalizzazione e innovazione.

Tradizioni liguri e turismo esperienziale.

Slow tourism e sostenibilità.

Esperti, operatori del settore, politici e istituzioni si alterneranno per offrire una visione completa sulle sfide e le opportunità del turismo esperienziale integrato, puntando a rafforzare il legame tra cultura, economia e sostenibilità.

Un impegno per il futuro

CNA Imperia ribadisce la sua missione: costruire ponti tra artigianato e turismo, creando un sistema virtuoso che garantisca crescita economica, valorizzazione culturale e tutela ambientale.

"O vince il territorio o non vince nessuno! Con Arti-Turismo vogliamo dimostrare che il futuro si costruisce valorizzando ciò che abbiamo di più prezioso: le nostre radici, le nostre tradizioni e la nostra capacità di innovare."

Con oltre 75 anni di esperienza al servizio delle imprese artigiane, CNA si conferma il partner ideale per chi vuole trasformare il proprio mestiere in un valore aggiunto per il territorio e per il turismo del futuro.

Informazioni e contatti

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione unica per conoscere il progetto Arti-Turismo e contribuire alla creazione di un nuovo paradigma per il turismo italiano.