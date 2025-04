Come comprare SUBBD: tutorial per l’acquisto della crypto dei creator

Tra le ultime novità nel panorama Web3 spicca SUBBD , il token pensato per rivoluzionare il mondo dei creator. Questo asset digitale promette di offrire strumenti innovativi per la monetizzazione dei contenuti, ponendosi come un punto di riferimento per gli investitori alla ricerca di soluzioni legate all’economia della creator economy.

Tuttavia, per partecipare alla prevendita di SUBBD, è necessario seguire alcuni passaggi tecnici fondamentali che garantiscono un processo sicuro e corretto. Infatti, l’acquisto di un token in fase di presale richiede l’utilizzo di strumenti dedicati come wallet non-custodial, criptovalute compatibili e la connessione a piattaforme decentralizzate.

Nei prossimi paragrafi, verrà fornito un tutorial dettagliato su come comprare SUBBD, illustrando ogni fase con precisione e linguaggio chiaro. In particolare, la guida è pensata per accompagnare l’investitore lungo tutte le tappe del percorso, dall’installazione del wallet alla conferma della transazione finale.

Creazione del wallet su Best Wallet

Per prendere parte alla prevendita di SUBBD, è fondamentale dotarsi di un wallet non-custodial compatibile con le reti Ethereum o BNB Chain. Tra le opzioni disponibili, Best Wallet rappresenta una scelta particolarmente indicata grazie alla sua combinazione di semplicità d’uso e sicurezza avanzata.

In particolare, questo strumento è reperibile gratuitamente sia su Google Play che su App Store e consente l’accesso immediato alle funzionalità tipiche del Web3. Dopo il download, sarà richiesto l’inserimento di un indirizzo email e la successiva verifica per attivare il profilo.

Una volta completata questa fase iniziale, verrà generato un codice PIN personalizzato e sarà fornita una frase di backup univoca: quest’ultima deve essere annotata e conservata con estrema cura, in quanto consente il recupero del wallet in caso di perdita o danneggiamento del dispositivo.

Aggiungere criptovalute compatibili nel wallet

Una volta completata la configurazione del wallet, il passo successivo è l’aggiunta di fondi in criptovalute compatibili con la prevendita di SUBBD.

L’architettura della piattaforma supporta diversi token: ETH, USDT e USDC sulla rete Ethereum, e BNB sulla BNB Chain.

Per facilitare il processo, Best Wallet consente di ricevere fondi in modo semplice. L’indirizzo di ricezione può essere ottenuto cliccando sulla rete desiderata all’interno dell’app, rendendo così possibile il trasferimento di asset da altri wallet o exchange.

Inoltre, Best Wallet supporta l’acquisto diretto di criptovalute tramite carta di credito, portafogli elettronici o bonifici bancari locali, il tutto senza obbligo di verifica KYC, anche se con limiti variabili a seconda del gateway utilizzato.

Quindi, per ottimizzare la partecipazione alla prevendita, si consiglia l’acquisto di ETH o BNB, poiché si tratta di monete native che permettono anche il pagamento delle gas fee. Infatti, l’utilizzo di token secondari, come USDT o USDC, richiede comunque la disponibilità di ETH per le commissioni di rete, rendendo necessario possedere due criptovalute differenti.

Invece, in termini di esperienza utente, Best Wallet risulta particolarmente adatto anche per chi ha poca dimestichezza con il mondo delle criptovalute, offrendo una gestione chiara e reattiva degli asset digitali.

Collegamento al sito di SUBBD

Dopo aver caricato il wallet con le criptovalute necessarie, sarà possibile procedere al collegamento con la piattaforma ufficiale di prevendita di SUBBD. Per accedere, occorre visitare il sito dedicato e cliccare sul pulsante “Connetti Wallet” nella homepage. A questo punto, sarà proposto un elenco di wallet compatibili, tra cui Best Wallet.

Invece, se l’operazione viene svolta da smartphone, la conferma della connessione avverrà direttamente all’interno dell’app Best Wallet, attraverso un semplice tap. Diversamente, nel caso di utilizzo da dispositivo desktop, sarà necessario aprire l’app mobile, selezionare la funzione di scansione e inquadrare il codice QR visualizzato sul sito ufficiale.

Dopo aver autorizzato la connessione, il wallet sarà correttamente sincronizzato con la piattaforma SUBBD, permettendo all’utente di interagire con il modulo di acquisto. Questo passaggio rappresenta un momento cruciale dell’intera procedura, poiché da esso dipende la possibilità di completare con successo l’investimento.

Inoltre, la connessione avviene in totale sicurezza, grazie alle caratteristiche crittografiche del wallet non-custodial, che mantengono il controllo delle chiavi private sempre nelle mani dell’utente. Concludere correttamente questa fase consente di visualizzare il proprio saldo e interagire con tutte le funzionalità offerte dalla piattaforma.

Conferma dell’acquisto di SUBBD

Dopo aver connesso il wallet, l’interfaccia della prevendita di SUBBD metterà a disposizione un modulo di investimento personalizzabile. In questa sezione, è possibile selezionare la criptovaluta con cui effettuare l’acquisto (ETH, BNB, USDT o USDC) e indicare l’importo che si desidera investire.

Quindi, il sistema calcolerà in tempo reale l’equivalente in token SUBBD, offrendo una panoramica chiara sul numero di asset che verranno ricevuti. Una volta inseriti tutti i dettagli, verrà inviata automaticamente una richiesta di autorizzazione al wallet connesso.

La conferma dell’operazione rappresenta il momento finale dell’acquisto, dopo il quale gli asset verranno riservati all’investitore. In ogni caso, i token SUBBD non saranno immediatamente visibili nel wallet, in quanto saranno distribuiti alla conclusione della prevendita, tramite un evento noto come TGE (Token Generation Event).

In attesa del TGE, sarà possibile monitorare l’avanzamento della campagna e pianificare eventuali strategie future, come lo staking o la rivendita. Inoltre, per capire quanto siano interessanti le prospettive di crescita di questa crypto, è possibile visitare i canali dei principali influencer del settore crypto, che stanno parlando del possibile futuro di SUBBD.

La semplicità del processo di acquisto, unita alla trasparenza dell’interfaccia e alla sicurezza della rete, rende l’esperienza di partecipazione alla prevendita di SUBBD accessibile e alla portata di qualunque investitore attento al mondo della creator economy.

