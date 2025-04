Binance lancia LDUSDT per guadagni passivi, ma MIND of Pepe avanza grazie all’IA e alle opportunità offerte

Binance ha recentemente lanciato il token LDUSDT, un asset pensato per il trading su Futures che offre anche la possibilità di guadagnare passivamente. Questo nuovo strumento non è una stablecoin, ma un margine per il trading che consente agli utenti di guadagnare un rendimento in tempo reale, sfruttando la flessibilità offerta dalle diverse modalità di trading.

Nel frattempo, nel panorama delle criptovalute, MIND of Pepe sta emergendo grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale. Con una prevendita che ha già raccolto milioni di dollari, il progetto promette di trasformare il modo in cui i trader esplorano e capitalizzano le migliori opportunità di mercato.

Binance presenta LDUSDT: il nuovo token per guadagni passivi nel trading di futures

Il 9 aprile 2025, Binance ha annunciato il lancio imminente di LDUSDT, un token progettato per essere utilizzato come asset di margine nel trading di futures, ma con la possibilità di generare guadagni passivi.

A differenza delle stablecoin tradizionali, che sono ancorate al valore di una valuta fiat, LDUSDT non è una stablecoin. Si tratta invece di un asset crypto che consente agli utenti di guadagnare interessi tramite l'APY (Annual Percentage Yield) in tempo reale, sfruttando le attività di copertura e investimento interne di Binance.

L’obiettivo di LDUSDT è quello di offrire ai trader la possibilità di partecipare al mercato dei futures senza sacrificare il potenziale di un rendimento passivo. Come asset di margine, può essere utilizzato in diverse coppie di trading supportate, garantendo una notevole flessibilità nelle strategie di investimento. Binance ha già seguito un percorso simile con il rilascio di BFUSD, un altro token di margine che offre ricompense, destinato a generare APY. Entrambi i token sono pensati per attrarre trader che desiderano aumentare i loro guadagni senza la necessità di intraprendere operazioni di trading attive.

Una delle caratteristiche principali di LDUSDT è che permette agli utenti di convertire i propri fondi in USDT dai Simple Earn Flexible Products di Binance in LDUSDT, ottenendo così un rendimento passivo.

Binance ha sottolineato che, pur essendo ancorato al valore di USDT, LDUSDT non dovrebbe essere confuso con una stablecoin. Le stablecoin sono asset progettati per mantenere la stabilità del prezzo, mentre LDUSDT è destinato a essere utilizzato nel trading di futures, pur offrendo guadagni passivi tramite il sistema di reward in tempo reale.

Questo approccio innovativo si inserisce in un contesto in cui i regolatori statunitensi stanno osservando da vicino le stablecoin che offrono rendimenti. Binance, con il suo nuovo prodotto, ha cercato di distinguersi da queste normative, rispondendo a una domanda crescente di strumenti che combinano il trading con opportunità di guadagno passivo.

MIND of Pepe: il nuovo AI Agent che rivoluziona il trading e i guadagni passivi

MIND of Pepe sta guadagnando sempre più attenzione nel mondo delle criptovalute, con una prevendita che ha già superato i 7,9 milioni di dollari. Questo token, che unisce il potere dell'intelligenza artificiale alla cultura delle meme coin, sta emergendo come una delle opportunità di investimento più promettenti del 2025. Alimentato da modelli di AI all'avanguardia, MIND of Pepe non è solo una meme coin, ma un vero e proprio agente AI che aiuta i trader a navigare nel mercato cripto.

Il progetto sfrutta l'intelligenza artificiale per analizzare grandi quantità di dati, identificare tendenze emergenti e condividere segnali di mercato preziosi con i suoi utenti. Questo rende MIND of Pepe una risorsa potente per gli investitori che cercano di individuare le opportunità più redditizie senza dover passare ore a monitorare il mercato. In questo modo, il token consente ai suoi titolari di guadagnare passivamente, sia attraverso l'accesso a nuovi progetti emergenti che tramite lo staking, che attualmente offre un APY del 284%.

Un aspetto distintivo di MIND of Pepe è la sua capacità di creare nuove tendenze nel mercato, lanciando token che si prevede possano diventare il prossimo grande trend. I titolari di MIND possono beneficiare di questo vantaggio strategico, avendo accesso privilegiato a progetti che potrebbero crescere esponenzialmente. Inoltre, il progetto ha ricevuto il benestare dello youtuber ed esperto di criptovalute Samubit, il quale ne ha parlato in un suo video andato subito virale sul suo canale.

Grazie alla combinazione di intelligenza artificiale, meme e trading, MIND of Pepe si posiziona come uno dei principali protagonisti nel panorama delle criptovalute emergenti.

















