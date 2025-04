Sanremo: Burger King cerca personale, secondo appuntamento mercoledì 16 aprile al Centro per l'Impiego a partire dalle ore 14

Burger King continua la ricerca di personale per ricoprire diverse posizioni all'interno del proprio ristorante. Vista l'alta affluenza e il grande interesse riscontrati durante la prima giornata di reclutamento, Burger King è lieta di annunciare una seconda giornata dedicata alla selezione di nuovi talenti.

L'evento si terrà a Sanremo presso il Centro per l'Impiego di Via Martiri della Libertà 5 mercoledì 16 aprile a partire dalle ore 14.

Se sei una persona energica, con voglia di imparare e di crescere in un ambiente stimolante, non perdere questa nuova opportunità! Presentati al Centro per l'Impiego mercoledì 16 aprile dalle ore 14 per scoprire le posizioni aperte e sostenere un colloquio con i responsabili delle risorse umane Burger King.