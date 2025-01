Bordighera, manutenzione del verde: scatta il divieto di sosta in piazza de Amicis (Foto)

Nuovo intervento di manutenzione del verde a Bordighera. E' in corso da questa mattina davanti al palazzo comunale per migliorare il decoro cittadino.

Il Comune ha, infatti, raddoppiato il budget annuale per garantire il servizio. Una decisione che ha permesso così di aumentare il numero degli addetti sul territorio che si occupano del patrimonio del verde nel corso dell’anno.

Per consentire l'intervento in totale sicurezza fino alla conclusione del lavoro vi sarà il divieto di sosta in piazza de Amicis, in particolare nei parcheggi che si trovano dal lato del Comune, di fronte alla fontana di Magiargè.