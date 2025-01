Domani “Arrivano i Dunque” a Ventimiglia: Alessandro Bergonzoni apre in grande la stagione teatrale “Sipario d’autore”

Manca pochissimo all’atteso ritorno di Alessandro Bergonzoni a Ventimiglia, previsto per venerdì prossimo alle 21, al teatro comunale. L’autore porterà in scena il suo nuovo spettacolo “Arrivano i dunque - Avannotti, Sole Blu e La Storia Della Giovane Saracinesca”, il primo di cinque appuntamenti compresi nella rassegna teatrale “Sipario d’autore” promossa dall’amministrazione comunale di Ventimiglia.

Il pubblico ventimigliese potrà apprezzare l’inconfondibile stile teatrale, coinvolgente quasi ipnotico, all’insegna dell’acrobazia della parola di un artista di assoluta originalità (Premio UBU 2009 come Migliore attore), fra i più poliedrici della scena; gli spettatori avranno inoltre la possibilità di incontrare l’autore per un firmacopie presso un corner allestito all’interno del foyer a cura della casa editrice Garzanti.

Bergonzoni è un talento che sfugge a ogni classificazione: riduttivo definirlo un attore, uno scrittore, un paroliere. Impossibile definire il viaggio, ai confini del teatro comico e dell’assurdo, in cui il performer bolognese ci accompagnerà. Unico punto di riferimento certo: la sua ineguagliabile sperimentazione linguistica.

E’ ancora possibile acquistare la formula dell’abbonamento per i cinque i titoli in programma nella rassegna “Sipario d’autore” a un prezzo competitivo, oltre ai singoli biglietti: il botteghino (via Aprosio, 24) è aperto tutti i giorni fino a venerdì 10 gennaio dalle 9 alle 13. A disposizione inoltre l’acquisto on line dei biglietti presso il sito www.webtic.it (non è disponibile l’acquisto on line degli abbonamenti). Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.00; il botteghino inoltre sarà aperto per l’acquisto di biglietti e abbonamenti la sera dello spettacolo a partire dalle 20.

Rassegna “Sipario d’autore” - Prezzi:

Abbonamento (5 spettacoli): Platea € 90,00 e Galleria € 65,00

Biglietti: Platea Intero: € 20,00, Galleria Intero: € 15,00, Galleria Studenti: € 10,00

Informazioni:

Ufficio manifestazioni del Comune di Ventimiglia

Piazza XX Settembre, 1

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

tel. 0184.6183229