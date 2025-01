Camporosso: domenica prossima l'inaugurazione del centro di aggregazione giovanile 'Mulino Lab' (Foto)

Sarà inaugurato, domenica prossima a Camporosso, il Mulino Lab centro di aggregazione giovanile ideato e finanziato dal Comune e dalla Scuola di Pace. L’appuntamento è per le 11, ora per la quale sono in programma gli interventi di Mauro Lazzaretti (Scuola di Pace), Matteo Lupi (Spes) e Davide Gibelli (sindaco di Camporosso). Alle 11,15 avrà luogo breve saggio degli allievi della scuola Musicarte; alle 11,30 aperitivo organizzato dalla Spes sulle note della Spes Band. Gran finale con lo spettacolo degli sbandieratori.

Insieme al Centro Falcone e al Palabigauda, Mulino Lab vuol diventare la terza piccola perla culturale del Comune della Val Nervia. Situato lungo l’antica strada provinciale alle spalle del distributore Buelli, Mulino Lab è aperto ai bambini delle elementari e ai ragazzini delle medie. Obiettivo? Dar vita ad un luogo dove trascorrere il pomeriggio in serenità alternando studio e sport, film e incontri. Non a caso all’esterno dell’antico mulino è stato realizzato un campetto multidisciplinare (calcio a 5 e basket), all’interno una saletta per le proiezioni e un salone per incontri e conferenze. Ma l’aspetto che qualifica Mulino Lab è forse un altro. Sono i laboratori pensati per scoprire nuovi talenti attraverso una serie di corsi. Per il momento ne sono stati organizzati quattro ma altri ne arriveranno: fotografia, giornalismo, ritmo e fumetti.

Tra le varie iniziative da non dimenticare il Centro di ascolto dell’associazione Penelope con l’avvocata Silvia Sciandra e la Pet therapy con la Spes e il neuropsichiatra infantile Giuseppe Trucchi. In caso di pioggia l’evento sarà rimandato a domenica 19 gennaio.