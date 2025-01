Sanremo: fuga di gas in uno stabile di via Palazzo, risolta dai Vigili del Fuoco (Foto)

Momenti di apprensione questa mattina in via Palazzo, a Sanremo, dove è stata segnalata una fuga di gas in uno stabile. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, chiamati a mettere in sicurezza l’area e a gestire l’emergenza.

L’allarme è scattato dopo che alcuni residenti hanno avvertito un forte odore di gas provenire dall’edificio. La tempestiva mobilitazione dei Vigili del Fuoco ha permesso di individuare rapidamente la causa della perdita e di intervenire per ripristinare la sicurezza. L'area è stata momentaneamente delimitata per consentire ai tecnici di operare senza rischi, evitando così ulteriori complicazioni. Dopo le operazioni di messa in sicurezza e i controlli necessari, la situazione è stata dichiarata sotto controllo e l’allarme rientrato.