Sanremo: una copia della Costituzione ai neomaggiorenni, Fellegara “Continuiamo nel coinvolgimento dei giovani alla partecipazione sociale”

Una copia della Costituzione Italiana ai neomaggiorenni: è l’iniziativa voluta dal vicesindaco Fulvio Fellegara per continuare a promuovere l’educazione alla democrazia nei giovani.

“A seguito dell’istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze e dell’avvio del Tavolo dei Giovani – spiega il vicesindaco -, abbiamo voluto realizzare una nuova iniziativa che possa testimoniare ai neomaggiorenni l’attenzione del Comune e sensibilizzarne il coinvolgimento alla partecipazione sociale”.

La copia della Costituzione sarà accompagnata da una lettera a firma del sindaco Alessandro Mager e del vicesindaco Fulvio Fellegara in cui si ribadisce come la Costituzione rappresenti “il documento più importante che abbiamo, nato dal sacrificio di tante donne e tanti uomini che hanno lottato per la liberà e la democrazia, spesso pagando con la propria vita” e come, grazie ad essa, “oggi possiamo manifestare, esprimere liberamente le nostre idee, vivere senza paure”.

Verranno quindi distribuite 500 copie della Costituzione, destinate a raggiungere i giovani sanremesi che, nel 2025, compiono 18 anni.